06.04.2020, Киев, Ольга Козаченко
 
Медицина, Политика, Россия, Украина, Финансы, Экономика
Просмотров:

Украина лишается десятков миллилардов долларов




Нынешний экономический кризис будет значительно усилен закрытием границ и возвращением на родину миллионов трудовых мигрантов, которые уже не смогут помогать своим семьям переводами на общую сумму в десятки миллиардов долларов.

Об этом пишет «Независимая газета», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Примерно 2 млн граждан Узбекистана отправляли на родину 4 млрд долл. ежегодно. Теперь этих поступлений не будет. Но это еще не самые большие потери стран – экспортеров рабочей силы на постсоветском пространстве. Около 5 млн украинских «заробитчан» привозили или пересылали на родину до 20 млрд долл. Но после начала пандемии и эти валютные поступления значительно сократятся», – пишет издание.

Также указывается, что кроме Украины и Узбекистана потеряют приток валюты от своих работников и Молдавия, Киргизия, Таджикистан, Армения.

«То есть в условиях закрытых границ постсоветские страны могут потерять как минимум 30 млрд долл., которые ранее получали от уехавших на заработки граждан», – резюмирует «НГ».

Читайте по теме: Украину добьют тысячи безработных гастарбайтеров.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,





За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Апрель 2020
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    27282930  


    • WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com

    Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть