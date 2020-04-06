Украина лишается десятков миллилардов долларов

06.04.2020, Киев, Ольга Козаченко

Нынешний экономический кризис будет значительно усилен закрытием границ и возвращением на родину миллионов трудовых мигрантов, которые уже не смогут помогать своим семьям переводами на общую сумму в десятки миллиардов долларов.

Об этом пишет «Независимая газета», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Примерно 2 млн граждан Узбекистана отправляли на родину 4 млрд долл. ежегодно. Теперь этих поступлений не будет. Но это еще не самые большие потери стран – экспортеров рабочей силы на постсоветском пространстве. Около 5 млн украинских «заробитчан» привозили или пересылали на родину до 20 млрд долл. Но после начала пандемии и эти валютные поступления значительно сократятся», – пишет издание.

Также указывается, что кроме Украины и Узбекистана потеряют приток валюты от своих работников и Молдавия, Киргизия, Таджикистан, Армения.

«То есть в условиях закрытых границ постсоветские страны могут потерять как минимум 30 млрд долл., которые ранее получали от уехавших на заработки граждан», – резюмирует «НГ».

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