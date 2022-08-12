«Украина лишила работы переселенцев и беженцев» – Попенко

12.08.2022  21:59 (Мск), Киев
Вадим Москаленко.  
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геноцид, Дзен, Общество, Политика, Россия, Скандал, Украина, Экономика коллапса
Новости Украины

Большинство людей на Украине не обеспечены пенсиями, а переселенцам и беженцам негде искать себе работу, в то время, как местные власти закрывают на это глаза.

Об этом во время форума в Киеве заявил глава украинского Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Большинство людей на Украине не обеспечены пенсиями, а переселенцам и беженцам негде искать себе...

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«Я хотел бы вернуться к главному вопросу – социальная политика. Мое мнение, что социальной политики в Украине нет. Ее нет, как минимум 8-10 последних лет, ее вообще нет. Потому что главные составляющие социальной политики в Украине не работают, или их вообще нет. Можем ли мы считать, что 60% людей социально обеспечены пенсиями? Конечно нет. Можем ли мы считать, берем сложную ситуацию, действительно, сейчас огромная проблема, проблема мигрантов и переселенцев. Хотя бы одна проблема решена?

Скажите пожалуйста, у нас 8 млн переселенцев и беженцев в Украине. Вы слышали хотя бы одну программу трудоустройства беженцев и переселенцев на Украине? Или одно выступление губернаторов или еще кого-нибудь о трудоустройстве этих людей? Нет таких программ на Украине, ни трудоустройства, ни беженцев, ни финансовой помощи или еще какой-нибудь», – заключил Попенко.

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