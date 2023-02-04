Украина может не надеяться на поставки израильского «Железного купола» – эксперт

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Поскольку между Россией и Израилем якобы достигнуто молчаливое соглашение не оказывать активной поддержки Ирану и Украине, в Киеве могут не надеяться на поставки систем «Железный купол».

Об этом в эфире интернет-канала «Да, это так» заявил киевский политолог Михаил Чаплыга, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Нетаньяху поручил возможность поставок Украине вооружения. Там первый шаг – это поставки знаменитого «Железного купола». А ранее израильские чиновники и тот же Нетаньяху заявляли, что поставки Украине «железного купола» невозможны. Потому что технология «Железного купола» может быть украдена россиянами и использована против Израиля, например, передана Ирану. Это отговорка, но сейчас мы перепрыгиваем эти отговорки. Действительно ли есть возможность получения от Израиля оружия, пускай и оборонительного?» – поинтересовался ведущий.

Чаплыга считает, что даже если такая поставка случится, ситуацию она не изменит – разрушенная Украина просто не в состоянии эксплуатировать столь дорогое оборудование.

«Хорошо, «Железный купол», да хоть розовый. Какая его задача? Он что, сбивает баллистику, или самолёты? Он эти палестинские «тапки» сбивает, и там он эффективен. Он космически дорогой. Может, он «шахеды» сбивает? С какой-то вероятностью – да, но не очень. У всего есть цель применения. Сколько нужно этих «Железных куполов» для Киева, хотя бы? Сколько денег это всё стоит? Напоминаю, у нас более ста процентов долг ВВП. Экономики нет вообще. А сейчас проведут мобилизацию, и в перспективе не будет», – сказал он.

Однако эксперт выразил уверенность, что даже бесполезных и символических поставок не будет – это всего лишь игра между Иерусалимом и Москвой.

«Самолёты обещали, а дали? Британия дала комментарий. А танки «Абрамс» дали? И многое другое. Видимо, Россия что-то может поставить Ирану, а это всё просто трындёжь. Поэтому русские не поставят Ирану, а Израиль не поставит нам. Это просто два барана показали, что может быть. Вот и вся игра», – резюмировал он.