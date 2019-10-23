Украина может побороться лишь за место на сырьевой периферии

23.10.2019, Киев, Ольга Козаченко

Даже если сбудется обещание премьер-министра Украины Алексея Гончарука ускорить экономику страны до 5 – 7 процентов роста в год, это не позволит украинской экономики занять достойное место в мире.

Об этом в киевском еженедельнике «Зеркало недели» пишет заместитель директора Института экономики и прогнозирования НАН Украины Сергей Кораблин.

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Озвученная цель по ускорению нашей экономики до 5–7% в год, безусловно, одна из ведущих. Причем не только для Украины. Обещание премьера увеличить ВВП за пять лет на 40% резко повысило цену варрантов, выпущенных Украиной в 2015 г. в ходе реструктуризации части ее госдолга.

«Депрессивные 3% роста, закладываемые в планы и бюджеты прошлых лет, не могли решить перезревших проблем ни самого бюджета, ни всей страны. Ибо весь окружающий мир растет более высокими темпами 3,6–3,8% (2017–2018), а развивающиеся экономики – и того быстрее (4,5–4,8%). На этом фоне уже сам такой прогноз – фактор хронического отставания, превратившего нас в очаг европейской бедности и обманутых надежд», – отмечает экономист.

При этом он считает, что новая цель амбициозна по украинским, но не по международным меркам.

«Поскольку при устойчивых 5% мы, скорее всего, лишь удержим свое место на сырьевой периферии, а при 7% – сможем там удобнее обустроиться. Для того же, чтобы всерьез наверстывать упущенное, потребуются все 10%. Однако и с ними на одно лишь «упущенное» уйдут десятилетия, так как наши среднедушевые доходы сегодня в 3–9 раз ниже доходов европейских коллег по бывшему соцлагерю. Так что какой бы высокой ни казалась озвученная цель, накопленных за 30 лет проблем она не решит», – резюмирует Кораблин.