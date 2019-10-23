23.10.2019, Киев, Игорь Петров
 
Происшествия, Украина
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Во время взрыва в Киеве погиб видный боевик АТО

Во время взрыва гранаты в центре Киева на улице Пушкинской погиб видный боевик АТО – Виктор Дегтярев с позывным «Сенсей», командир группировки «Купол», которая входила в нацбат «Донбасс».

Об этом сообщает «побратим» погибшего Сергей Тыщенко в своем блоге. В доказательство он опубликовал фотографию обнаруженного удостоверения одноименной охранной фирмы «Купол», которую основал экс-боевик после возвращения с Донбасса.

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У Дегтярева осталось четверо детей.

Дегтярев известен радикальной позицией – критиковал власти Украины за договоренности с Россией и требовал отдать приказ наступать на позиции защитников ЛДНР, чтобы “сравнять с землей подонков, которые подняли это восстание”.

Напомним, что вечером во вторник в центре Киева взорвалась граната у входа в клуб «Пророк». По одной из версий это произошло после конфликта экс-боевика АТО с охранником заведения. В результате двое мужчин погибли, ранения получила прохожая, которую забрала «Скорая».

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