Украина может специально направить судно под российские ракеты, – прогноз

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Новости Украины

Украина может специально проигнорировать объявленное Россией перекрытие акватории Черного и Азовского морей, направив судно в зону проведения учений, чтобы подставить его под удар российской ракеты.

Об этом «ПолитНавигатору» заявил экономист Александр Дудчак.

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Эксперт считает, что Россия проводит столь масштабные учения на море вынужденно.

«Это вполне адекватный ответ на провокации стран НАТО и Украины в Черном море. Они вынуждают Россию проводить учения», – сказал Дудчак.

Однако он опасается, что Киев может пойти на сознательную провокацию.

«Не исключено, что Украина проигнорирует угрозы для торговых судов, вызванные учениями. Им не впервой подставлять под удар гражданских ради провокаций. Как это было в случае с малайзийским Боингом», – сказал Дудчак.

Он описал возможный сценарий провокации:

«Подставить под удар какой-нибудь сухогруз для Украины не составит труда, и даже если он не попадёт под удар российских кораблей, то его смогут затопить сами доблестные укропатриоты. Чтобы дать повод для новой арии западного хора про «кровожадных русских» и новых антироссийских санкций», – предостерегает Дудчак.