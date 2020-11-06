Украина может угодить в «Минский котел» – Корнилов

06.11.2020, Москва, Владимир Гладков

Блуждающая в «свидомых» головах идея включить в ТКГ освобождённого накануне итальянским судом националиста и убийцу Виталия Маркива не менее нелепа, чем «мирный план» главы украинской делегации на переговорах в Минске Леонида Кравчука, который начинается с полной демилитаризации ЛДНР.

Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил историк и политолог Владимир Корнилов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Первый пункт «мирного плана Кравчука» – убрать все вооружённые формирования. Притом, заметьте, те, что там есть, в ДНР и ЛНР, они попадают под Минские соглашения, они – народная милиция, которая предусмотрена «Минском». Но это неважно, помните, с чем этот первый пункт совпадает? Первый пункт из тех, которые подписал Янукович, в том числе при посредничестве Евросоюза: первое – убрать силовиков из центра Киева, а дальше мы обещаем ему переходный период, правительство, прочее. Янукович выполняет первый пункт, а дальше – всё, Европа отворачивается, и первым пунктом всё и ограничилось.

Что мы, не понимаем, к чему этот первый пункт, мы такие наивные? Что мы, не понимаем, что если выйдут вооружённые формирования, завтра зайдут «гэрои», как ваш новый герой Маркив», – заявил Корнилов.

«Сейчас раздаются голоса включить его в Трёхстороннюю группу. Нормальный подход? Боевика, нациста включить в переговоры. Давайте тогда полевых командиров ДНР и ЛНР включим, и пусть они между собой там переговариваются, как на линии фронта», – предложил политолог.

«Украина себе еще и Минский котел хочет получить?» – добавил позже Корнилов в своём блоге.

Отметим, что согласно «мирному плану» Кравчука, после большого обмена пленными полагается вывод «всех вооружённых формирований» из ЛДНР, после чего украинские пограничники должны взять под контроль границу с Россией, а киевская власть – «обеспечить на освобожденных территориях нормальную жизнедеятельность».