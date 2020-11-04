В Киеве с почестями встретили убийцу журналистов

04.11.2020, Киев, Вадим Москаленко

В киевский аэропорт прибыл борт вместе с освобождённым итальянским судом боевиком «АТО» Виталием Маркивым, который обвинялся в убийстве итальянского фотографа в Донбассе в 2014 году.

Маркив вышел из самолёт с украинским флагом, вслед за ним спустился по трапу глава МВД Украины Арсен Аваков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Освобождённого встречали подельники по карательному батальону, журналисты, супруга, военный оркестр и советник министра внутренних дел Антон Геращенко. Маркив назвал день освобождения не только самой важной личной победой, но и победой всех украинцев.

«Победа, которая мне выпала, несмотря на подлость пропаганды и фальшивой информации, у которой была цель опорочить не только целостность, достоинство и честь, но и всего украинского народа. Только сообща мы можем победить, справедливость и правда существует, и она побеждает», – заявил боевик.

Также он сказал, что первоочередная его задача – продолжить служить в рядах Нацгвардии. Что касается суда, то, по его словам, на данный момент оформляется окончательная кассация, после чего уже группа адвокатов будет работать над тем, чтобы «понесли ответственность те, кто пытался опозорить не только ВСУ, но и весь украинский народ».

«Это был плод всей команды, дипломатии. Ситуацию не оставляли вне контроля, понимали её важность и то, какую опасность несёт окончательное осуждение. Главный фактор – правда. Боритесь и поборите…Я не мог поверить, что все обвинения сняты не только с меня, но и со всей Украины», – подчеркнул Маркив на коротком брифинге и добавил, что спешит на встречу с президентом Зеленским.

Далее поприветствовать боевика вышли однополчане из карательного 1-го батальона оперативного назначения Нацгвардии им.Кульчицкого, который был сформирован в 2014 году из радикалов самообороны майдана. Боевики растянули баннер с призывом «Свободу Маркиву», после чего все присутствующие с хором и оркестром затянули гимн Украины.

Напомним, что приговорённый в Италии к 24 годам тюрьмы украинский эмигрант – боевик «АТО» Виталий Маркив вышел на свободу по решению апелляционной инстанции.

В 2019 году он был признан виновным в убийстве в 2014 году под Славянском итальянского фоторепортера Андреа Роккелли и его российского переводчика Андрея Миронова.