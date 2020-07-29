Украина может забыть об экономическом росте 

29.07.2020, Киев, Вадим Москаленко

В условиях мирового кризиса и пандемии COVID-19 потерявшая остатки промышленности Украина может даже не надеяться на рост экономических показателей.

Об этом в эфире телеканала «Украина 24» заявил киевский пропагандист Дмитрий Гордон, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Я не вижу повода для роста Украины в ближайшее время. Экономика и так слабая, подорвана коронавирусом, мировая экономика подорвана. А с чего будет расти? У нас придумали что-то, востребованное во всём мире, может, вакцину против коронавиируса? У нас же очень много и академий разных и учёных, а вакцины нет.

Чем удивлять будем, за счёт чего деньги пойдут в страну? Не вижу поводов для радости», – сказал Гордон.

Напомним, ранее в Киеве сообщили, что, несмотря на рекордные урожаи и показатели экспорта, аграрный сектор украинской экономики уходит в тень, а другие отрасли, в том числе и промышленность, стремительно отмирают.