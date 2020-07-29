29.07.2020, Киев, Вадим Москаленко
 
Украина, Экономика
Просмотров:

Украина может забыть об экономическом росте 


В условиях мирового кризиса и пандемии COVID-19 потерявшая остатки промышленности Украина может даже не надеяться на рост экономических показателей.

Об этом в эфире телеканала «Украина 24» заявил киевский пропагандист Дмитрий Гордон, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Я не вижу повода для роста Украины в ближайшее время. Экономика и так слабая, подорвана коронавирусом, мировая экономика подорвана. А с чего будет расти? У нас придумали что-то, востребованное во всём мире, может, вакцину против коронавиируса? У нас же очень много и академий разных и учёных, а вакцины нет.

Чем удивлять будем, за счёт чего деньги пойдут в страну? Не вижу поводов для радости», – сказал Гордон.

Напомним, ранее в Киеве сообщили, что, несмотря на рекордные урожаи и показатели экспорта, аграрный сектор украинской экономики уходит в тень, а другие отрасли, в том числе и промышленность, стремительно отмирают.


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки:





За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Июль 2020
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    2728293031  

  • Подпишитесь на нашу рассылку



    • WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com

    Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть