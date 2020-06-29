29.06.2020, Киев, Вадим Москаленко
 
Общество, Политика, Россия, Сельское хозяйство, Украина, Финансы, Экономика
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Все сферы украинской экономики падают – даже аграрная


Несмотря на рекордные урожаи и показатели экспорта, аграрный сектор украинской экономики уходит в тень, а другие отрасли, в том числе и промышленность, стремительно отмирают.

Об этом в эфире Youtube-канала «Politeka Online» заявил украинский экономист Андрей Новак, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Украинская экономическая картина – это падающий график, и это касается всех сфер, начиная от промышленности, и, как ни странно даже аграрный сектор официально падает.

Хотя мы фиксируем последние годы рекорды урожая и рекорды экспорта, но при этом официальная статистика фиксирует небольшое, но, всё же, падение.

Это говорит о том, что аграрный сектор активно уходит в тень. Все остальные отрасли кроме IT-сектора и фармацевтики у нас, к сожалению, падают», – отметил он.


Напомним, ранее экс-президент Украины и бывший глава Нацбанка Виктор Ющенко заявил, что Украина находится в самом большом за всю её историю финансово-экономическом кризисе.

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