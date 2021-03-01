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01.03.2021, Москва, Владимир Гладков
 
Дзен, Идиотизм, Индия, Медицина, Общество, Политика, Россия, Скандал, Украина
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Украина может закупить «Спутник V» у Индии – эксперт

Новости Украины

Вместо глупой покупки дорогой и некачественной индийской вакцины «Ковишилд», Украина могла бы купить произведённый в той же стране недорогой и надёжный «Спутник V».

Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил российский политолог Дмитрий Абзалов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В украинском бюджете заложено 3,9 миллиарда гривен на всю вакцинацию. А покупают они по 17 долларов. На внутрииндийском рынке, прям из аптеки – это 4 доллара. Есть 14 долларов, но это просто на дальний экспорт, но она там выдаётся бесплатно. Но Украина купила намного дороже, она купила самую дорогую вакцину, дороже, чем все остальные, кроме «Moderna».

Второй очень важный момент – по такой цене вы сможете привить 4 миллиона людей, даже если у вас хватит денег и вам дадут все вакцины. За те же самые денежные средства вы могли бы привить в три-четыре раза больше российским «Спутником»», – сказал он.

«Более того, напоминаю – все страны, которые её («Ковишилд») получают, говорят об одной составляющей – ею нельзя прививать людей возрастных, и она неэффективна против новых штаммов. Поэтому Индия активно не пользуется ею у себя.

Если вам так нравится Индия – купите там «Спутник V», она там тоже производится, причём в промышленных масштабах», – резюмировал эксперт.

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