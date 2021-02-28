Зеленский отверг благородное предложение Путина. Чем это обернётся для Украины

28.02.2021, Донецк, Алексей Муратов

Новости Украины

Зеленский официально приравнял жителей Украины к уровню животных. В «незалежной» зафиксированы первые жертвы от индийского препарата против COVID-19, который не рекомендован Всемирной организацией здравоохранения и применяется исключительно в странах третьего мира. Вакцина от коронавируса «Ковишилд», которую насильственно колят украинцам, опасна для жизни и используется только в рамках эксперимента.

Об этом в авторской колонке для «ПолитНавигатора» рассуждает один из лидеров общественного движения «Донецкая республика» Алексей Муратов.

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…Прививка «Ковишилд» отправила на тот свет двоих боевиков, служивших в вооружённых формированиях Украины. И это только начало вакцинации, страшно представить о её последствиях для рядовых украинцев. К слову, заместитель министра здравоохранения и главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко выступил с утверждением, что неблагоприятные события после иммунизации в «незалежной» несерьёзные. Это при том, что иммунизированные черкасские врачи крайне тяжело перенесли введение первой дозы препарата.

Стоит в очередной раз отметить, что цена вопроса для Зе-чиновников стоит превыше всего. Для таких бедных стран, как Бутан, Бангладеш «Ковишилд» в рамках «вакциновой дипломатии» поставляется бесплатно. Это не помешало руководству «европейской» обворованной Украины потратить на индийскую вакцину для нищих порядка 1,6 млрд. грн. Таким образом, стоимость одной дозы составляет почти 5 долларов – в два с половиной раза больше цены оригинальной вакцины для европейских стран. Выгода для продажных «слуг» народа, – на первом месте. А жизнь и здоровье украинского населения для Зеленского и его подельников значения не имеет.

Украинцы убедились, что сейчас находятся на грани жизни и смерти, ведь, получив дозу «Ковишилда», они рискуют стать небожителями. Поэтому многие медицинские работники по всей Украине категорически отказываются от антиковидных индийских прививок. К примеру, в Херсонской области более тысячи медработников не дали согласия на вакцинирование «Ковишилдом». Аналогичная ситуация в медучреждениях украинской столицы и ряде других городов. Вряд ли пану Зеленскому понравится бойкот вакцинации медиками. Быть может он и на них наложит санкции или уволит их с работы из-за подрыва Зе-спецоперации по ликвидации украинского населения? Почему бы и нет: Зе-царёк убедился, что ему дозволено абсолютно всё.

Ещё в начале февраля Зеленский с пеной у рта обещал украинцам, что на личном примере продемонстрирует важность вакцинации. Зе-президент зарекался привиться от коронавируса, и таким образом убедить жителей страны, сомневающихся в необходимости иммунизации. Увы и ах, но проявить смелость и характер Зеленскому не удалось. Наверное потому, что у Зе-мальчишки нет ни смелости, ни характера: индийским «Ковишилдом» народный «слуга» прививаться попросту боится – вдруг «козлёночком станет». Тем не менее, Зе-комик заявляет о планах вакцинировать 60% украинцев. Только кто будет отвечать за последствия этой вакцинации? Ведь эффективность индийского препарата, который даже нельзя назвать вакциной, составляет порядка 60 процентов.

В Сети высмеивают украинскую верхушку – как окружение Зеленского и сам он могли бы выглядеть после укола сомнительной индийской вакциной

К слову, одним «Ковишилдом» ковид-испытания для украинцев не закончатся. Глава Минздрава Степанов заявил, что договорился об участии украинского населения в испытаниях ещё одной индийской вакцины, разработанной компанией Bharat Biotech в виде назального спрея. По его словам, участие в тестировании позволит Украине получить приоритетный доступ к препарату, если испытания окажутся успешными. А если испытания провалятся, Зе-слуги в очередной раз избавятся от «лишних» для них простых людей. Кстати, Степанов не уточнил, что назальный спрей пока опробовали лишь на хомяках и обезьянах…

Несмотря на то, что большинство государств пытаются приобрести российскую вакцину «Спутник V» и выстроились за ней в очередь, преступный украинский президент заявил, что эффективность «Спутника V» (91,6%) не доказана, а «украинцы – не кролики», чтобы прививать их этим препаратом».

Между тем успех российского «Спутника V» поразил Европу, которая ведёт подготовку регистрации этого препарата. Антитела к коронавирусу после вакцинации «Спутником V» были обнаружены у 98% привитых добровольцев.

Но Зеленский продолжает проводить по отношению к населению Украины политику геноцида. Вместо того, чтобы приобрести российскую спасительную вакцину, которую президент Российской Федерации Владимир Путин из своего благородства (!) предложил Украине, пан Зе продолжает плевать в колодец, из которого ему ещё придётся напиться воды. Чтобы хоть сколько-нибудь реабилитироваться перед украинскими гражданами, Зе-слуга должен на коленях (!) приползти к Путину за российским антикоронавирусным препаратом. Но пан Зе сознательно не допускает вакцинацию на Украине «Спутником V», чтобы COVID-19 погубил как можно больше украинского населения.

Сегодня можно с уверенностью говорить о том, что вакцинация на Украине официально провалена. Хотя, ещё раз повторю, что украинцы, по примеру жителей Народных Республик Донбасса, могли бы получить надёжные вакцины из Российской Федерации. Вместо этого, Зеленский превращает народ в «подопытных кроликов» и «ковид-испытателей №…», которые рискуют пополнить статистику жертв от «Ковишилда».

Чтобы жить по-другому, украинцы должны действовать по-другому. Они уже пришли к выводу, что единственная возможность не просто выжить в «незалежной», но ещё и прогрессировать – интегрировать Украину в Большую Россию. Но для возвращения на историческую Родину надо создавать новые политические силы, которые приведут украинских жителей домой. Потому что только Россия защитит свой народ: от коронавируса, Зе-геноцида, нищеты и деградации.