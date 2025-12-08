Украина на грани катастрофы, ПВО – дырявое, инфраструктура разрушена, – депутат Бундестага

Анатолий Лапин.  
08.12.2025 11:08
  (Мск) , Киев
Конфликт на Украине нужно прекращать, опираясь на мирный план Трампа, а не заниматься экспроприацией российских активов, что ударит по самой Европе. Об этом с трибуны Бундестага заявила депутат немецкого парламента Изабель Вандре, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По мнению политика, воровство российских активов, замороженных в Европе, приведет к такой же потере европейских финансов в России.

«Чего мне совершенно не хватает в этой дискуссии, так это надвигающейся чрезвычайной гуманитарной ситуации, с которой сталкивается Украина. Разрушенная энергетическая инфраструктура, дырявое ПВО, массовое отключение электроэнергии и отопления, перебои с поставками. Все это резко ухудшит положение гражданского населения.

Это нужно предотвратить… мы не должны игнорировать мирные планы Трампа, которые обсуждаются в настоящее время. На самом деле Трамп, по-видимому, преследует план, согласно которому Россия должна даже вернуть часть средств. Кроме того, Россия угрожает конфискации 263 миллиардов западных активов в России. Это оставляет совершенно открытым вопрос о том, какой внешнеполитический эффект на самом деле окажут эти меры», – заявила Вандре.

