Конфликт на Украине нужно прекращать, опираясь на мирный план Трампа, а не заниматься экспроприацией российских активов, что ударит по самой Европе. Об этом с трибуны Бундестага заявила депутат немецкого парламента Изабель Вандре, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По мнению политика, воровство российских активов, замороженных в Европе, приведет к такой же потере европейских финансов в России.

