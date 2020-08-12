Украина на грани поражения в дипломатической войне с Россией

12.08.2020, Киев, Вадим Москаленко

Президент Украины Владимир Зеленский, несмотря на свои обещания, не намерен добиваться мира в Донбассе и умышленно затягивает выполнение Минских договорённостей.

Однако это может привести к тому, что Россия выиграет дипломатическую войну.

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Об этом в эфире телеканала «Первый Казацкий» заявил руководитель центра «Третий сектор», украинский политолог Андрей Золотарёв, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Политических манипуляций на теме мира никто не отменял, поскольку объявить политический дефолт теме мира Зеленский не может, потому что это один из столпов, на котором держался его рейтинг.

Соответственно, он просто тянет процесс, в его случае: «Цель ничто – процесс всё!» Этот процесс мы и будем видеть в ближайшие пару месяцев.

Партия «Слуга народа» провалила процесс партийного строительства и структурирования на местах и явно проигрывает региональным элитам. Им остаётся только подтянуть за счёт верховой компании результат, чтобы возможное поражение было ни позорным, ни тотальным, а по очкам», – сказал эксперт.

Однако Андрей Золотарёв выразил опасение, что в этом случае российское руководство официально обвинит Киев в препятствовании мирному урегулированию.

«Более того, мы рискуем к тому времени получить обострение, и я допускаю, что к тому моменту ситуация созреет до того, что наши российские визави выйдут и скажут: «Ключи от мира находятся не в Москве, а в Киеве, и на деле Киев не часть решения проблемы, а часть самой проблемы. Извольте, господа, поговорить о санкциях», – предупредил он.

Напомним, ранее политолог Сергей Штепа заявил, что в ходе проведения выборов этой осенью высока вероятность того, что в региональные партии фактически вытеснят кандидатов «Слуги народа» уже в первом туре, после чего во втором туре будут соперничать между собой только представители местного самоуправления.