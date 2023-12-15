Украина на шаг ближе к «евроколхозу». Лишь от России зависит, где пройдут новые границы ЕС

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Саммит ЕС, которого так долго ждали в Киеве, принес Украине двоякий результат. С одной стороны, как уже сообщал «ПолитНавигатор», не сбылись прогнозы скептиков и евробюрократы таки продавили решение о начале переговоров о вступлении Незалежной, а заодно и Молдовы в ЕС.

Грузинам на этом фоне демонстративно кинули косточку, объявив Тбилиси целым кандидатом на вступление. Отлуп получили лишь Босния с Герцеговиной. В ЕС говорят – рановато еще.

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Казавшаяся мощной «антиукраинская коалиция» сдулась буквально за считанные часы. «Старым европейцам» удалось найти аргументы, от которых невозможно отмахнуться и для Австрии и для словака Фицо и даже хитрый Орбан неожиданно для всех еще утром говоривший, что не видит смысла в разговорах об Украине в ЕС, к вечеру неожиданно, как библейский Пилат, умыл руки, демонстративно покинув зал заседаний в тот момент, когда лидеры ЕС голосовали за начало переговоров с Украиной.

Оправдываясь за оппортунизм Орбан сказал, что «у Венгрии будет возможность воспрепятствовать вступлению Украины в ЕС ещё 75 раз», ведь окончательное решение примут парламенты стран-участниц. Впрочем, это уже неважно – дело сделано, а после драки кулаками не машут.

Очевидно, венгр таки выжал из ситуации все, что мог для своей страны. Правда, Будапешт все же не отказал себе в удовольствии отыграться напоследок, ветировав второй важный вопрос саммита – о выделении Украине пакета финпомощи до 2028 года, вопреки готовности остальных 26 стран ЕС выделить Киеву 50 млрд евро в течение четырех лет: 33 млрд из них в виде займов, а 17 млрд — в виде грантов.

«Итоги ночной смены: вето на дополнительные деньги Украине, вето на пересмотр многолетнего бюджета», — написал в микроблоге Орбан.

По его словам, Будапешт готов вернуться к этому вопросу «после соответствующей подготовки» в следующем году.

Так что Украина осталась с решением о начале переговоров , которые завершатся еще нескоро, но при этом без денег конкретно сейчас, когда они так нужны. А это обидно.

«У нас еще есть немного времени, Украина не останется без денег в ближайшие несколько недель», – обнадеживает премьер-министр Нидерландов Марк Рютте.

По его словам, сделку можно будет заключить в начале 2024 года.

«Мы думаем о конце января», — говорит он.

В Еврокомиссии говорят, что согласовать помощь Киеву в интересах Венгрии, поскольку пакет поправок в бюджет ЕС предусматривает 15 млрд евро на защиту границ от нелегальных мигрантов, которые требуются Будапешту.

В то же время еврокомиссары разработали и «план Б»: как пишет Financial Times со ссылкой на еврокомиссара по бюджету Йоханнеса Хана, для поддержки Киева страны ЕС заключат межправительственные соглашения и выделят средства из собственных бюджетов.

Что означает это рвение? Как минимум то, что период дискуссий завершен и несмотря на наличие вялой оппозиции принципиальное решение о том, чтобы формализовать принадлежность украинского трофея к европейской зоне влияния принято на самом высшем уровне.

При этом неважно, в каком виде затащить Незалежную в ЕС – тушкой или чучелком – ведь вопрос о границах, в которых она войдет в семью не очень дружных европейских народов, пока что остается открытым и судя по всему будет окончательно решен по итогам противоборства коллективного Запада с РФ – сначала на поле боя, а затем за столом дипломатических переговоров.

Вот те границы, которые сначала отобьет на земле российский солдат, а потом сумеют отстоять российские дипломаты, и станут восточной межой Европы. Тем самым будет подведена черта под историей существования буфера и лимитрофа между ЕС и Россией, а границы последней с ЕС станут намного протяженней.

Вчерашнее решение не означает, что Украина вот прямо уже завтра станет членом ЕС. Впереди у киевских дятлов от дипломатии настойчивая долбежка в каждой из европейских столиц, и скорость двусторонних переговоров с той или иной страной предугадать сейчас сложно. Кто-то, как те же венгры, будут с понтом упираться и тянуть время, понимая, что принципиально ничего не изменишь, но можно попытаться выторговать себе за это максимум плюшек.

Оптимисты говорят, что украинцы управятся за год-полтора. Пессимисты говорят о трех годах. Одно очевидно – Украина таки пополнит ряды «евроколхоза», а за ценой (она немаленькая, уже подсчитано – речь идет о сотнях миллиардах евро) еврокомиссары не постоят.

Ведь, в конечном итоге, платить за эти хотелки будет не верхушка ЕС, а простые граждане. Те самые, которые уже оплачивают дорогостоящую войну Украины с Россией. В этом смысле брошенный Путиным на вчерашней прямой линии намек европейцам, мол, выходите из-под влияния США и будем снова дружить, скорее всего, попал в молоко.

Кому действительно обидно, так это туркам. Их полвека мурыжили в европрихожей, так и не дав зеленый свет вполне четко заявленным намерениям. А тут вдруг оказалось, что и экономически Украина будет побогаче Турции и с демократией и правами человека у нее неплохо, и с коррупцией (трижды ха-ха!) на Украине тоже все хоккей. Отчего бы и не принять? Не страна, а мечта. Впрочем, кажется, Эрдоган уже положил окончательный болт на турецкую евромечту и переключился на строительство «тюркского мира».

Возвращаясь к итогам саммита можно сказать, что с него никто не уехал обиженным – каждый получил то что хотел. Укролоббисты и евробюрократы – формально выполнили обещания перед Киевом и теперь принятие Украины в ЕС дело лишь времени.

Венгрия продемонстрировала свою самостоятельность и получила деньги от Евросоюза, Австрийцы получили свою сатисфакцию , заблокировав 12-й пакет санкций против России, задевавший ее экспортные интересы и отомстила Киеву за банк «Райффайзен», внесенный в черный список «спонсоров терроризма» за обслуживание россиян.

А Зеленский наконец-то вернулся домой из своего затянувшегося вояжа по Европе. С порога обрадовав посполитых, что хоть 50 «ярдов» и не дали, зато он привез очередной мешок обещаний. Правда, речь идет исключительно о военной помощи:

«Сильные решения: Дания – пакет на миллиард долларов для защиты неба, артиллерия, много чего еще. Норвегия: новый пакет на более 400 миллионов долларов, в том числе ПВО. Финляндия тоже готовит новый пакет. Исландия готовит программу долговременной финансовой поддержки – очень весомую. Швеция – тоже новый пакет», – заявил Зеленский.

Это значит, что Украина еще какое-то время повоюет. Только вот жить стране на что? Пока вопрос без ответа.

P.S. Уже когда дописывались эти строки, из Вены пришло известие, что правительство Нехаммера сняло свои технические возражения против 12-го пакета санкций ЕС в отношении России. Умеют же в Брюсселе ломать несогласных. Можно только позавидовать.