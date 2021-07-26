Украина на учениях с НАТО виртуально выбила «десант России»Новости Украины
На юге Украины завершились учения с участием стран НАТО. Как нетрудно догадаться из официальных данных, сценарий маневров подразумевал отражение российского десанта, высадкой которого уже несколько месяцев пугают местные прозападные СМИ.
Учения «Казацкая булава» проходили с 14 по 24 июля. В них были задействованы около двух тысяч военных из Украины, Великобритании, США, Литвы и Швеции, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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Официальной легендой учений была оборона важных инфраструктурных объектов на юге Украины и выход на государственную границу.
«Учения «Казацкая булава» будут проводиться ежегодно, ведь они укрепляют взаимодействие между Сухопутными войсками ВС Украины и Вооруженными Силами Великобритании, и демонстрируют совместимость по стандартам НАТО, в том числе в сфере совместного планирования и совместного выполнения операций», – заявил замкомандующего войсками оперативного командования «Восток» Владислав Клочков.
Военные отрабатывали ведение боевых действий в городских условиях.
Украинский военный аналитик Иван Киричевсий в блоге на сайте Defence Express отмечает, что суть учений состояла в противодействии российской армии:
«Участники этих учений отрабатывали такой сценарий: чтобы создать новый отрезок фронта, «гибридные» силы РФ атаковали важный инфраструктурный узел на юге Украины, который прямо прилегает к побережью Черного моря. Вооруженные Силы Украины должны были в кратчайшие сроки выбить российских боевиков из этого инфраструктурного узла. Британские военные выполняли свою роль союзника и выступали как предохранитель от возможного прямого вмешательства вооруженных сил РФ, если Кремль таки решится провести «гибридное» вторжение на Юг Украины».
Ранее российский военный эксперт Владислав Шурыгин в комментарии «ПолитНавигатору» заявлял, что учениями «Си Бриз» и «Казацкая булава» Запад готовит Украину к войне с Россией.
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