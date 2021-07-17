Влад Шурыгин: Украина готовится к войне с Россией, но специально вяло

17.07.2021, Москва, Максим Карпенко

Новости Украины

Практически сразу вслед за учениями «Си Бриз», стартовали маневры «Казачья булава», где также задействованы США, Великобритания, Польша и страны Прибалтики. И Запад, и Турция были бы рады руками Украины устроить военное противостояние с Россией. Однако после встречи Владимира Путина и Джо Байдена ситуация вряд ли будет развиваться в сторону «горячего» конфликта.

Об этом «ПолитНавигатору» рассказал российский военный эксперт Владислав Шурыгин.

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ПН: О чем говорит планомерная мобилизация Украины, к чему они готовятся?

В.Ш: Готовятся они, конечно, к войне с Россией, но при этом готовятся достаточно вяло, потому что им салим очевидно, что без вмешательства НАТО и без военного участия НАТО и США никаких шансов у них нет. Поэтому отрабатываются задачи, которые поставлены вышестоящими начальниками, кураторами из-за границы. Учения идут по плану, они заранее планировались и должны продемонстрировать некую солидарность стран, которые могут, как они считают, столкнуться с «русской угрозой».

ПН: В маневрах «Си Бриз» активно применялся не только спецназ, но и авиация, в том числе турецкие ударные беспилотники (БПЛА) Bayraktar TB2. Сейчас появилась информация, что эти беспилотники поставлены в ВМСУ. Анкара не признает Крым территорией РФ и вооружает Украину – для чего?

В.Ш: Анкара вооружает Украину, потому что она платит ей деньги. Анкара в этом случае преследует свои собственные интересы. При этом, естественно, утверждает, что это всего лишь бизнес. Я думаю, что конечно, Анкара заинтересована в том, чтобы вывести Украину на уровень, который бы позволял ей быть постоянным противовесом России. Тем самым, освобождая ресурс для Турции, которая точно так же решает свои геополитические вопросы в этом регионе.

ПН: Турция и Британия также планируют поставить на Украину корабли. Можно ли говорить о возрождении украинских ВМС, и в чем здесь угроза для Черноморского флота?

В.Ш: То, что планирует Турция и Британия – это одно. А то, на что у Украины хватает денег – это совершенно другое. Пока Украина не оплатила ни один контракт на постройку кораблей за границей, соответственно, в этом случае какого-либо ВМС Украины в реальности не существует. Для того, чтобы они появились, потребуется не меньше десяти лет. И даже в этом случае они не будут составлять какую-либо серьезную конкуренцию российскому Военно-морскому флоту.

ПН: На различных украинских учениях постоянно фигурирует легенда «наведения порядка в мятежном регионе» и подавление «сепаратистских настроений». Это говорит о подготовке наступления на Донбасс или о том, что Киев боится бунтов на Юго-Востоке?

В.Ш: Я думаю, что Киев просто пытается, с точки зрения своих учений, сделать их максимально приближенными к боевым. Поэтому используются те сценарии, с которыми Украина сталкивается все последние годы. Ничего в этом нового нет, и ничего такого, что бы мы не встречали раньше, тоже.

ПН: На Украину прибыл новый «смотрящий» от США – Джордж Кент. Есть ли вероятность того, что будут возобновлены полномасштабные бои на Донбассе или же наоборот, американский посланник будет принуждать Киев к миру?

В.Ш: Я думаю, что в данный момент, когда наметилось определенное не сближение, но потепление между Россией и США, я не думаю, что американцы будут провоцировать украинцев на какие-либо военные авантюры – скорее, наоборот.

ПН: Как вы оцениваете военно-политическую обстановку на границе с Крымом, есть ли тут угроза обострений?

В.Ш: Сейчас я оцениваю, как стабильную. Какой-либо серьезной угрозы я не вижу, потому что на Украине, при всем ее авантюризме, самоубийц нет. Очевидно, что Украине самой, в одиночку, пытаться бросаться на Россию и, тем более, проводить операцию на территории России, – это самоубийство.