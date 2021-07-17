17.07.2021, Москва, Максим Карпенко
 
interview, Вооруженные силы, Дзен, НАТО, Россия, Украина
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Влад Шурыгин: Украина готовится к войне с Россией, но специально вяло

Новости УкраиныПрактически сразу вслед за учениями «Си Бриз», стартовали маневры «Казачья булава», где также задействованы...

Практически сразу вслед за учениями «Си Бриз», стартовали маневры «Казачья булава», где также задействованы США, Великобритания, Польша и страны Прибалтики. И Запад, и Турция были бы рады руками Украины устроить военное противостояние с Россией. Однако после встречи Владимира Путина и Джо Байдена ситуация вряд ли будет развиваться в сторону «горячего» конфликта.

Об этом «ПолитНавигатору» рассказал российский военный эксперт Владислав Шурыгин.

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ПН: О чем говорит планомерная мобилизация Украины, к чему они готовятся?

В.Ш: Готовятся они, конечно, к войне с Россией, но при этом готовятся достаточно вяло, потому что им салим очевидно, что без вмешательства НАТО и без военного участия НАТО и США никаких шансов у них нет. Поэтому отрабатываются задачи, которые поставлены вышестоящими начальниками, кураторами из-за границы. Учения идут по плану, они заранее планировались и должны продемонстрировать некую солидарность стран, которые могут, как они считают, столкнуться с «русской угрозой».

ПН: В маневрах «Си Бриз» активно применялся не только спецназ, но и авиация, в том числе турецкие ударные беспилотники (БПЛА) Bayraktar TB2. Сейчас появилась информация, что эти беспилотники поставлены в ВМСУ. Анкара не признает Крым территорией РФ и вооружает Украину – для чего?

В.Ш: Анкара вооружает Украину, потому что она платит ей деньги. Анкара в этом случае преследует свои собственные интересы. При этом, естественно, утверждает, что это всего лишь бизнес. Я думаю, что конечно, Анкара заинтересована в том, чтобы вывести Украину на уровень, который бы позволял ей быть постоянным противовесом России. Тем самым, освобождая ресурс для Турции, которая точно так же решает свои геополитические вопросы в этом регионе.



ПН: Турция и Британия также планируют поставить на Украину корабли. Можно ли говорить о возрождении украинских ВМС, и в чем здесь угроза для Черноморского флота?

В.Ш: То, что планирует Турция и Британия – это одно. А то, на что у Украины хватает денег – это совершенно другое. Пока Украина не оплатила ни один контракт на постройку кораблей за границей, соответственно, в этом случае какого-либо ВМС Украины в реальности не существует. Для того, чтобы они появились, потребуется не меньше десяти лет. И даже в этом случае они не будут составлять какую-либо серьезную конкуренцию российскому Военно-морскому флоту.

ПН: На различных украинских учениях постоянно фигурирует легенда «наведения порядка в мятежном регионе» и подавление «сепаратистских настроений». Это говорит о подготовке наступления на Донбасс или о том, что Киев боится бунтов на Юго-Востоке?

В.Ш: Я думаю, что Киев просто пытается, с точки зрения своих учений, сделать их максимально приближенными к боевым. Поэтому используются те сценарии, с которыми Украина сталкивается все последние годы. Ничего в этом нового нет, и ничего такого, что бы мы не встречали раньше, тоже.

ПН: На Украину прибыл новый «смотрящий» от США – Джордж Кент. Есть ли вероятность того, что будут возобновлены полномасштабные бои на Донбассе или же наоборот, американский посланник будет принуждать Киев к миру?

В.Ш: Я думаю, что в данный момент, когда наметилось определенное не сближение, но потепление между Россией и США, я не думаю, что американцы будут провоцировать украинцев на какие-либо военные авантюры – скорее, наоборот.

ПН: Как вы оцениваете военно-политическую обстановку на границе с Крымом, есть ли тут угроза обострений?



В.Ш: Сейчас я оцениваю, как стабильную. Какой-либо серьезной угрозы я не вижу, потому что на Украине, при всем ее авантюризме, самоубийц нет. Очевидно, что Украине самой, в одиночку, пытаться бросаться на Россию и, тем более, проводить операцию на территории России, – это самоубийство.

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