Украина начала бить по гражданским судам: Чем это угрожает экономике юга России

Украина не прекратит атаки на Крымский мост. В этой связи нужно менять координаты якорных стоянок перед Керченским проливом, где суда ожидают прохода по каналу из Черного в Азовское море и обратно.

Такое мнение «ПолитНавигатору» высказал экс-министр транспорта Крыма Анатолий Цуркин, комментируя атаку на российский танкер недалеко от Крымского моста минувшей ночью.

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«Попытки ВСУ атаковать мост не закончатся. Этих попыток, думаю, будет не один десяток. И, чтобы гражданское судоходство от этого не страдало, нужно менять расположение якорных стоянок, рассредоточивать их. Попал беспилотник в судно умышленно или случайно – пока только предположения, но произошло так потому, что суда выстраиваются для прохода через Керченский пролив на якорных стоянках со стороны Азовского и Черного морей. И фактически становятся на линии огня», – отметил Цуркин.

Керчь-Еникальский канал – судоходная часть Керченского пролива, по которому двигаются суда в арки Крымского моста. Глубина этого канала составляет 8 метров, тогда как левее или правее арок – 3 метра. Поэтому суда могут пройти только в рамках створок Керчь-Еникальского канала. И для ожидания прохода определены якорные стоянки – точки координат в море, где суда могут кинуть якорь.

«Со стороны Чёрного моря действует 471-я якорная стоянка, которая, по факту, находятся в 10 км от Крымского моста. И суда, в ожидании прохода в Керченский пролив, получаются на линии атаки морских дронов. И на линии спецслужб, отвечающих за безопасность моста. И моё мнение, что нужно якорные стоянки отодвигать, менять, расширять поле ожидания для судов, формировать отдельные партии. Да, это будет дольше, но безопаснее», – подчеркнул экс-министр.

Для международного судоходства Керчь-Еникальский канал не интересен уже больше 8 лет. Здесь проходят суда, которые либо уже находятся под санкциями, либо около того, потому что возят грузы в порты Сирии и Крыма. Международные страховки таким судам не нужны, они и без них не могут зайти в зарубежные порты.

«Керчь-Еникальский канал маленький, по нему бегают суда в 3-5 тысяч тонн, что в рамках океанского судна в 100 тысяч тонн просто пыль. Но это наши суда, которые вывозят сегодня грузовой поток из ростовских портов по Дону, со стороны Самары по Волге. Это нефтепродукты, которые свозят по реке в сторону юга, не по трубопроводам, а именно речным путём. И если не обеспечить безопасность Керченского пролива, то, прежде всего, пострадают речные порты», – пояснил Цуркин.

Через Ростов-на-Дону вывозится большая часть зерна регионов юга России, включая новые территории.

«Как бы там не пытались говорить, что Бердянский, Мариупольский порты работают, да, они работают, но пока инфраструктура сами понимаете, в каком состоянии. И выйти на проектную мощность там пока что ещё далеко. Поэтому все зерно, вся сельхозпродукция новых территорий везется в ростовские порты, которые не находятся под санкциями. В случае критичных атак, как у нас в Крым по 27 беспилотников заходят, понятно, что люди будут беспокоиться за свою жизнь, это может грозить ограничением судоходства на Дону, а, следовательно, ограничением экспорта сельхозпродукции через с ростовские порты, порт Ейска. Поэтому все это зерно будет перебазироваться в сторону Новороссийска, что кратно перегрузит и дороги, и сам порт, который итак работает сегодня в очень плотном режиме. По факту, ехать в Ростов из Мелитополя с зерном ближе, чем вести в Новороссийск. Все банально просто», – указал эксперт.

Якорные стоянки закреплены за Краснодарским регистром, чтобы иметь возможность таможенного оформления грузов. Мелкие суда в 1-2 тысячи тонн грузоподъемности по рекам перевозят зерно, сельхоз и нефтепродукты в море, где происходит перевалка на большие суда, которые из-за осадки в 15-20 метров не смогут пройти по Керчь-Еникальскому каналу. Если в результате атак ВСУ мост будет поврежден настолько, что судоходство будет перекрыто, придется переориентировать грузы на другие порты, что сделает перевозку дороже.