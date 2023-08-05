Удар по танкеру SIG: в отличие от России Украина реализовала угрозу бить по гражданским судам

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Украина предприняла успешную атаку на гражданское судно в территориальных водах России.

Информация об этом стала появляться примерно в час ночи, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

Сначала пошли неподтвержденные сообщения, что под удар попал танкер SIG водоизмещением 5 тысяч тонн, который был построен в 2014 году.

Рано утром эту информацию признало Федеральное агентство морского и речного транспорта.

«Оперативным дежурным Росморречфлота в 00.28 05.08.2023 от МСКЦ Новороссийск получено донесение о том, что танкером «Сиг» (с/в «Транспетрочарт», п/р Санкт-Петербург, экипаж 11человек, судно в балласте) в 23.20 04.08.2023 получена пробоина в районе машинного отделения у ватерлинии с правого борта, предположительно, в результате атаки морского дрона. Судно находилось на южном подходе к Керченскому проливу в координатах 45°01’1″N 036°31’7″E. Пострадавших нет. Судно на плаву. Экипаж приступил к борьбе с поступлением забортной воды в МО. В район АС были направлены суда Азово-Черноморского филиала ФГБУ «Морспасслужба»: СБС «Меркурий» и НИС «Импульс». Координатором на месте спасательной операции назначен капитан СБС «Меркурий». В 01.01 05.08.2023 к АС ошвартовался СБС «Меркурий». Произведена обоновка АС. Поступление забортной воды прекращено. С НИС «Импульс» на СБС «Меркурий» переданы водоотливные средства. По состоянию на 04.00 ведется подготовка к откачке кормовых балластных танков АС и установке пластыря», – говорится в сообщении Росморречфлота..

Кроме того, в крымских тг-каналах появилась запись радиоэфира капитана судна, который сообщил:

«Машинное затоплено, сами передвигаться не можем. Судно в балласте. Все танки грузовые пустые. Судно на плаву. До уровня вотерлинии вода набиралась и остановилась».

Тг-канал База, специализирующийся на происшествиях, опубликовал снимки повреждений, который получило судно.

На Украине атака на гражданское судно вызвала восторг.

«На танкере было 11 человек экипажа. К сожалению, все живы. «‎Морской бой» со свинособаками продолжается. Интересно, куда прилетит в следующий раз», – к примеру, пишет антироссийский пропагандисткий паблик «Труха».

Еще одно пропагандистское киевское издание «Новое время» пишет, что атака проходила по «классическому сценарию» и была организована СБУ, о чем сообщил собеседник в украинской спецслужбе.

«Танкер был хорошо нагружен топливом, поэтому «фейерверк» был виден издалека», – сказал собеседник «НВ».

По его словам, операцию СБУ проводила совместно с ВМСУ.

Ранее глава СБУ Василий Малюк заявил, что любая атака на корабли РФ или Крымский мост «является абсолютно логичным и эффективным шагом по отношению к врагу».

«Более того – такие спецоперации проводятся в территориальных водах Украины и полностью законны. Так что если россияне хотят, чтобы «хлопок» прекратился, они должны воспользоваться для этого единственной возможностью – покинуть территориальные воды Украины и нашу землю. И чем быстрее они это сделают, тем лучше будет для них. Ибо мы полностью победим врага в этой войне», – пригрозил Малюк.

А тг-канал проекта «Рыбарь», основанного военным аналитиком Михаилом Звинчуком, обращает внимание, что поражение танкера преследовало несколько целей.

«Интересное совпадение (нет): именно танкер Sig сопровождали патрульные корабли «Василий Быков» и «Сергей Котов» несколько дней назад в момент нападения дронов северо-восточнее пролива Босфор. Судно шло от берегов Сирийской Арабской Республики, куда доставляло нефтепродукты для нужд российской группировки. Судя по всему, попадание именно по этому танкеру назвать случайностью нельзя. Подобная атака преследует цели не только принудить Россию к возвращению к позорной зерновой сделке, но и частично поставить под угрозу логистические возможности ВС РФ на Ближнем Востоке», – считает канал Звинчука.

Неслучайным называет поражение судна и военкор Александр Коц.

«Судя по видео с вражеского морского дрона, удар по гражданскому танкеру был не случайным. Киев целенаправленно атаковал его. Сейчас Украина может сколько угодно называть Sig вспомогательным судном ВМФ России. Но по факту – это террористическая атака на гражданский корабль, который просто стоял на якоре. Никакого отношения к боевым действиям на Украине он не имел. Так террористы в Чечне снимали подрывы нашей бронетехники для отчета перед своими спонсорами и кураторами», – считает военкор.

Правда, он отмечает, что, по неподтвержденной информации, «грузовые танки судна были пусты, иначе в разгар туристического сезона можно было бы получить экологическую катастрофу на побережье Черного моря».

«Чего, наверно, Киев и добивался. Проскакивает информация, что еще один морской дрон был нацелен на Крымский мост, но не прошел только что установленные боновые заграждения. Лучше поздно, чем никогда», – добавил Коц.

Отметим, что за последние время это не первая успешная атака морских дронов со стороны Украины.

Так, в прошлом месяце беспилотный катер со взрывчаткой повредил Крымский мост.

А вчера была атакована военно-морская база в Новороссийске, на рейде у которого получил пробоину большой десантный корабль.

Примечательно, что Минобороны РФ объявило в июле, что будет расценивать любые суда, идущие в украинские порты, как перевозящие военные грузы и потенциальными объектами для ударов.

Сразу после этого похожее заявление сделало украинское оборонное ведомство, пригрозившее тоже считать суда, следующие в порты России перевозящими военные грузы.

При этом Россия не стала препятствовать заходу иностранных судов в украинский порт Измаил и наносить по ним удары.

Украинская же сторона, как видим, свою угрозу реализовала.