Украина находится в состоянии дефолта

11.03.2019, Киев, Владимир Гладков

Украина не выплатила России долг по евробондам, и сейчас Киев проигрывает это дело в Лондонском суде.

Об этом в эфире YouTube-канала «PolitWera» заявил украинский экономист Виктор Скаршевский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«С 2015 года Украина находится в состоянии технического дефолта. Потому что Украина не вернула России долг по евробондам. И сейчас этот вопрос находится в судебных процессах в Лондоне. И пока всё склоняется к тому, что Украина проиграет, а Россия выиграет, и Киеву надо будет возвращать если не разово, то с какой-нибудь рассрочкой. То есть Украина сейчас в дефолте», – резюмировал эксперт.

Напомним, ранее экс-министр экономики Украины Виктор Суслов заявлял, что киевская власть существует за счёт сознательного увеличения внешнего долга страны без оглядки на последствия.