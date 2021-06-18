Украина намерена решать проблему огромных долгов набором новых

18.06.2021, Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

Огромные внешние и внутренние долги Украины, которые она накопила за последние годы, загнали страну в коллапс, который в любой момент может обернуться катастрофой.

Об этом в ходе пленарного заседания Верховной рады заявил депутат «Батькивщины» Сергей Соболев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, ленту Parler и Яндекс.Новости

«Когда займы составляют 92% того, что необходимо отдавать, или наоборот – это означает, что Украина попала в коллапс – неисполнение своих обязательств и пирамида, которая выстраивалась несколько лет через ОВГЗ и другие займы, подошла к своему краху. Как остановить этот путь к краху финансовой системы Украины через постоянные займы и отдачу долгов?» – возмутился парламентарий.

Отвечая на этот вопрос, глава Счетной палаты Валерий Пацкан заверил, что для решения проблемы Украина будет набирать ещё больше долгов.

«Действительно, треть денег прошлого года была направлена на проценты по долгу. Нынешний долг составляет два с половиной триллиона гривен. Нам необходимы внешние займы. Когда правительство сможет взять займы по низким процентам, а мы не будем занимать на внутреннем рынке, под облигации внутренних государственных займов, тогда эта ситуация может быть урегулирована», – сказал он.

Глава Счётной палаты заверил, что украинское правительство будет направлять все свои силы на то, чтобы рассчитаться по внешним долгам.

«У нас август и сентябрь критические. У нас возвращение долгов – 2,2 миллиарда долларов. Я думаю, что правительство будет направлять свои усилия для того, чтобы эти деньги были направлены именно на погашение тех долгов, которые взяло наше государство», – резюмировал чиновник.