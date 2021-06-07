Созданы все условия для прихода кандидата, который похоронит Зеленского

07.06.2021, Донецк, Алексей Муратов

Новости Украины

Владимир Зеленский за два года своего президентства заработал авторитет политического недоразумения. То, что он – «тряпичная петрушка», надетая на руку Запада, – не секрет ни для кого. Фокус в том, что эта «тряпичная петрушка» заигралась в большую политику и возомнила себя членом «клуба взрослых». Поэтому Зе-гарант позволяет себе «наезды» на Байдена и Ко, из-за того, что США отказались вводить санкции против компании – оператора «Северный поток-2». Раздосадован Зе-мальчик и тем, что американские «партнёры» не уведомили его о таком своём решении.

Об этом в колонке для «ПолитНавигатора» пишет один из лидеров движения «Донецкая республика» Алексей Муратов.

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Владимир Зеленский выставляет себя полным посмешищем, заявляя, что готов встретиться с президентом США Джо Байденом в любой точке мира. Только вот Байден не намерен встречаться с украинским «гарантом», для него Зеленский – шут и исполнитель поручений. Что говорить: для всего мирового сообщества Владимир Зеленский – не более, чем парень, «играющий» на рояле, но никак не политик, который имеет авторитет.

Заявлениями про встречу с Байденом, «стратегическим партнёрством» и прочим бредом сумасшедшего Зеленский ещё сильнее втаптывает себя в грязь и позорит. Хотя, куда ещё больше позора?

Разве с рабами и шестёрками ведут разговор их хозяева? Нет, никогда. А для сильных мира сего Зеленский и Ко – не более, чем исполнители решений западного гегемона. За стол переговоров с предателями Родины, каким является украинский Зе-президент, не садится даже их большое начальство.

В агонии униженный и оскорблённый Зеленский вспомнил о НАТО и заявил, что «если НАТО действительно хочет видеть в своих рядах Украину, то блок должен решать этот вопрос немедленно, так как страна «находится в опасности». То, что Украина в опасности – заключение верное. Но в опасность эту страну вогнал её Зе-гарант, цель которого превратить «нэньку» в сырьевой придаток для «развитого мира». Вступить в Североатлантический Альянс – значит лишиться остатка своих военных баз и окончательно отдать Украину на растерзание Запада. Как только в натовскую Украину на законных основаниях ступит нога солдата из Альянса, «незалежная» официально станет колонией западного гегемона. Можно сказать, что день вступления в НАТО станет для «незалежной» судным днём.

Никогда Зеленский не войдёт в «клуб взрослых», никогда! Из такого клуба западные кураторы вывели «незалежную» 30 лет назад, превратив её в шайбу, по которой всё это время бьют в угоду своим преступным интересам. Зе-реформами, указами и продолжением курса Порошенко, Владимир Зеленский создал карт-бланш для кандидатов в президенты на следующих президентских выборах. Без сомнения, можно утверждать, что население Украины проголосует за того кандидата, чьим предвыборным лозунгом будет отмена всего, что приняли Зеленский и Порошенко.

Ведь нововведения Порошенко-Зеленского практически уничтожили оставшуюся часть Украины: экономика, промышленность, медицина и образование разрушены, госдолг безостановочно растёт и уже составляет 53 782,7 млн долларов. Для сравнения, в декабре 2013 года совокупный государственный долг Украины был равен 37 536,0 млн долларов. И тогда продажные чиновники вывели украинцев на майдан, обещая богатую и фривольную жизнь. Богатства не получили – постмайданная украинская власть показывает цифры роста страны совсем не по тем показателям, которые могут поднять её с колен. А фривольности действительно стали в почёте – радикалы и каратели получают на Украине славу, ими называют улицы; в одном строю с ними – гомосексуалисты, права которых – неприкосновенны.

Когда в 2019-м на президентских выборах украинцы голосовали за Зеленского, они, таким образом, отдавали голоса против его оппонента и «политической противоположности» Порошенко. Спустя два года президентства «слуги народа», найти хоть какие-нибудь отличия во внутренней и внешней Зе-политики от той, которую проводил Порошенко, невозможно. Зеленский = Порошенко.

Но всё же, для украинского государства ещё есть вариант спасения – там должен появиться лидер, патриотическая политическая сила, истинная цель которых – развитие Украины, её восстановление и вхождение в состав Большой России. Ведь только выстраивание технологических цепочек в промышленности, налаживание транспортно-экономических и культурных связей с исторической Родиной – Россией сможет вновь «поставить на рельсы» угробленное украинскими чиновниками индустриальное и культурное государство.

Если не остановить Зе-вакханалии, Украина вовсе исчезнет с политической карты. Не стоит забывать, что менее, чем через месяц в «незалежной» заработает рынок земли, главным торгашом на котором станет президент Зеленский. Помнится, пару лет назад украинцы наивно сопоставляли Владимира Зеленского с его экранным персонажем – идейным Василием Голобородько. Но реальный и экранный президенты – полная противоположность друг другу.

Лучшие украинские земучастки, богатые чернозёмами, золотом и другими природными богатствами пан Зе пустит с молотка без зазрения совести. И тогда уже будет неважно: в НАТО стремится Украина или в ЕС, – Украина как государство разлетится на мелкие осколки.