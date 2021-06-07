07.06.2021, Донецк, Алексей Муратов
 
Авторская колонка, Война, Выборы, Дзен, Коррупция, нацизм, Общество, Политика, Политические репрессии, Политические убийства, Россия, Украина
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Созданы все условия для прихода кандидата, который похоронит Зеленского

Новости УкраиныВладимир Зеленский за два года своего президентства заработал авторитет политического недоразумения. То, что он...

Владимир Зеленский за два года своего президентства заработал авторитет политического недоразумения. То, что он – «тряпичная петрушка», надетая на руку Запада, – не секрет ни для кого. Фокус в том, что эта «тряпичная петрушка» заигралась в большую политику и возомнила себя членом «клуба взрослых». Поэтому Зе-гарант позволяет себе «наезды» на Байдена и Ко, из-за того, что США отказались вводить санкции против компании – оператора «Северный поток-2». Раздосадован Зе-мальчик и тем, что американские «партнёры» не уведомили его о таком своём решении.

Об этом в колонке для «ПолитНавигатора» пишет один из лидеров движения «Донецкая республика» Алексей Муратов.

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Владимир Зеленский выставляет себя полным посмешищем, заявляя, что готов встретиться с президентом США Джо Байденом в любой точке мира. Только вот Байден не намерен встречаться с украинским «гарантом», для него Зеленский – шут и исполнитель поручений. Что говорить: для всего мирового сообщества Владимир Зеленский – не более, чем парень, «играющий» на рояле, но никак не политик, который имеет авторитет.

Заявлениями про встречу с Байденом, «стратегическим партнёрством» и прочим бредом сумасшедшего Зеленский ещё сильнее втаптывает себя в грязь и позорит. Хотя, куда ещё больше позора?

Разве с рабами и шестёрками ведут разговор их хозяева? Нет, никогда. А для сильных мира сего Зеленский и Ко – не более, чем исполнители решений западного гегемона. За стол переговоров с предателями Родины, каким является украинский Зе-президент, не садится даже их большое начальство.

В агонии униженный и оскорблённый Зеленский вспомнил о НАТО и заявил, что «если НАТО действительно хочет видеть в своих рядах Украину, то блок должен решать этот вопрос немедленно, так как страна «находится в опасности». То, что Украина в опасности – заключение верное. Но в опасность эту страну вогнал её Зе-гарант, цель которого превратить «нэньку» в сырьевой придаток для «развитого мира». Вступить в Североатлантический Альянс – значит лишиться остатка своих военных баз и окончательно отдать Украину на растерзание Запада. Как только в натовскую Украину на законных основаниях ступит нога солдата из Альянса, «незалежная» официально станет колонией западного гегемона. Можно сказать, что день вступления в НАТО станет для «незалежной» судным днём.

Никогда Зеленский не войдёт в «клуб взрослых», никогда! Из такого клуба западные кураторы вывели «незалежную» 30 лет назад, превратив её в шайбу, по которой всё это время бьют в угоду своим преступным интересам. Зе-реформами, указами и продолжением курса Порошенко, Владимир Зеленский создал карт-бланш для кандидатов в президенты на следующих президентских выборах. Без сомнения, можно утверждать, что население Украины проголосует за того кандидата, чьим предвыборным лозунгом будет отмена всего, что приняли Зеленский и Порошенко.


Ведь нововведения Порошенко-Зеленского практически уничтожили оставшуюся часть Украины: экономика, промышленность, медицина и образование разрушены, госдолг безостановочно растёт и уже составляет 53 782,7 млн долларов. Для сравнения, в декабре 2013 года совокупный государственный долг Украины был равен 37 536,0 млн долларов. И тогда продажные чиновники вывели украинцев на майдан, обещая богатую и фривольную жизнь. Богатства не получили – постмайданная украинская власть показывает цифры роста страны совсем не по тем показателям, которые могут поднять её с колен. А фривольности действительно стали в почёте – радикалы и каратели получают на Украине славу, ими называют улицы; в одном строю с ними – гомосексуалисты, права которых – неприкосновенны.

Когда в 2019-м на президентских выборах украинцы голосовали за Зеленского, они, таким образом, отдавали голоса против его оппонента и «политической противоположности» Порошенко. Спустя два года президентства «слуги народа», найти хоть какие-нибудь отличия во внутренней и внешней Зе-политики от той, которую проводил Порошенко, невозможно. Зеленский = Порошенко.

Но всё же, для украинского государства ещё есть вариант спасения – там должен появиться лидер, патриотическая политическая сила, истинная цель которых – развитие Украины, её восстановление и вхождение в состав Большой России. Ведь только выстраивание технологических цепочек в промышленности, налаживание транспортно-экономических и культурных связей с исторической Родиной – Россией сможет вновь «поставить на рельсы» угробленное украинскими чиновниками индустриальное и культурное государство.

Если не остановить Зе-вакханалии, Украина вовсе исчезнет с политической карты. Не стоит забывать, что менее, чем через месяц в «незалежной» заработает рынок земли, главным торгашом на котором станет президент Зеленский. Помнится, пару лет назад украинцы наивно сопоставляли Владимира Зеленского с его экранным персонажем – идейным Василием Голобородько. Но реальный и экранный президенты – полная противоположность друг другу.

Лучшие украинские земучастки, богатые чернозёмами, золотом и другими природными богатствами пан Зе пустит с молотка без зазрения совести. И тогда уже будет неважно: в НАТО стремится Украина или в ЕС, – Украина как государство разлетится на мелкие осколки.

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