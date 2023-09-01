Украина намерена усилить заброс ДРГ в Россию

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Перед группой украинских диверсантов, сумевшей пробраться на несколько десятков километров вглубь Брянской области, стояла очень серьезная задача.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил военный аналитик, директор музея войск ПВО полковник Юрий Кнутов.

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Примечательно, что в состав ДРГ, частично ликвидированной и частично взятой в плен, входили представили СБУ, ГУР и ССО.

«ДРГ была укомплектована профессионалами, и это говорит о том, что задача у нее была очень серьезная. Не просто зайти на нашу территорию, пошуметь, пострелять, вызвать панику и после этого сбежать. Это говорит о том, что группа тщательно готовилась. Видно, что отбор шел очень серьезный, и, по-видимому, там были только добровольцы, поэтому такой неоднородный состав», – сказал Кнутов в интервью «Московскому комсомольцу».

Он не исключает, что выход на российскую территорию «был связан с диверсией на атомной электростанции в Курской области или на каких-то военных объектах».

«Но в любом случае людей тщательно подбирали и таким образом, чтобы они за плечами имели сверхвысокую подготовку и могли проникнуть на территорию, которая очень хорошо охраняется», – обратил внимание эксперт.

Аналитик объяснил, как группе удалось проникнуть вглубь российской территории на 50 километров.

«Брянские леса и сейчас остаются очень густыми и обнаружить в них небольшой отряд довольно проблематично. Сам же маршрут обозначается заранее, потом начинается разведка для того, чтобы чётко знать, куда двигаться, прежде, чем такая ДРГ будет заброшена. Не забывайте также о системе GPS, спутниковой навигации, беспилотниках – все это сейчас позволяют преодолевать, казалось бы, непроходимые районы и вполне уверенно», – говорит Кнутов.

По его словам, возможно, на территории РФ ДРГ могла оказывать помощь агентура украинских спецслужб.

«Если это спецназовцы, то они обучены добывать продовольствие, хотя допускаю, что могли быть люди, которые до этого сделали какие-то схроны. Это люди непосредственно из сторонников украинского режима, которые находятся у нас под видом беженцев», – полагает эксперт.

Он прогнозирует увеличение такого рода вылазок.

«Буквально на днях была информация о том, что американцы очень жестко попросили Украину сократить количество беспилотников, которые они используют для разведки и перейти к использованию ДРГ. Это связано, с одной стороны, с экономией, потому что аппетиты Украины колоссальные. Они хотят закупить до 200 тысяч беспилотников. С другой стороны, это связано с тем, что очень часто беспилотники выдают ложные цели за настоящие. То есть там пришли к выводу, что работа ДРГ надежнее – пришли, посмотрели, проверили, что за объект и уже потом начали по нему работать», – резюмировал Кнутов.