Украина нанесла России удар болезненнее, чем подрыв Крымского моста

В результате украинского удара российские ВКС понесли серьезную потерю, лишившись уникального стратегического бомбардировщика.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», свидетельствуют появившиеся в сети снимки горящего самолета Ту-22М3 после атаки коптера.

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Ранее удар по аэродрому и повреждение самолета подтвердило Минобороны РФ.

«В сети опубликовали фото полыхающего сверхзвукового бомбардировщика Ту-22М3 (Самолёт Ту-22М — один из самых засекреченных авиационных проектов СССР, способен нести ядерное оружие), уничтоженного дроном на военном аэродроме в Сольцах Новгородской области. Сообщается, что всего было поражено два самолета. Один пострадал меньше, другой сгорел полностью. Не знаю, насколько достоверны эти фото, хотя ранее Минобороны сообщало про удар по аэропорту. Но если они достоверны, то это совсем плохо. Я устал уже писать про капониры для самолетов. На Украине, кстати, они есть. Во всем мире они есть. На всех военных аэродромах мира. У нас нет. На стоимость одного потерянного самолета можно было построить ангары для всех военных самолетов на всех военных аэродромах России. Но не строят. Мы продолжаем терять уникальные самолеты», – пишет в своем тг-канал бывший депутат ВР, экс-спикер парламента Новороссии Олег Царев.

Волонтер Алексей Живов считает, что если эта информация подтвердится, «то мы потеряли самолет, который больше не сможем построить из-за технологического регресса».

«С высокой долей вероятности атака произошла с территории России, при помощи компактного БПЛА с прикрепленным зарядом типа ПГ7, – полагает он. – Кто виноват? Виноватых очень много, но будет двигаться от простого. Если бы самолет был в капонире, смог бы диверсант его подорвать? Нет, не смог бы. Значит прямая, в том числе, уголовная ответственность лежит на всех военных чиновниках сверху до низу, кто с момента взрывов в Новофедоровке не решил вопрос с укрытием боевых самолетов. Их всех надо уволить из армии и осудить. Также от простого. Смог бы диверсант атаковать стратега, если бы каждый военный аэродром был прикрыт глушилкой и аэроскопом (есть совместные технологические решения)? Нет не смог бы. Значит надо уволить и осудить всех военных и гражданских чиновников, кто должен был, мог и имел время и средства закупить эти приборы для армии, но не сделал этого. Вот всех этих людей надо наказать. Можно не наказывать конечно, но в другой раз потеряем больше стратегов. Ибо безнаказанное зло торжествует».

Автор призывает немедленно пересмотреть отношение к войне 2.0 и понять, что БПЛА представляют критическую угрозу.

«Немедленно вложить деньги в фортификации и системы защиты от БПЛА. Решение можно найти за 1-2 месяца. Сейчас разработчики уникального оборудования делают его за свой счет в инициативном порядке и бегают за заказчиками, которые воротят нос и ищут коррупционной выгоды. Ситуацию надо менять радикально. Прямо сейчас. Военная прокуратура должна самым строгим образом наказать ответственных людей, которые допускают халатность. Она слишком дорого стоит нашей стране. Каков ущерб? Ущерб от гибели даже одного ТУ22М3 значительно выше, чем от подрыва Крымского моста. Это просто для понимания. Ну и последнее. Чтобы проблемы начали решатся бодрее, считаю важным, чтобы каждый депутат Госдумы провел неделю у линии боевого соприкосновения, и взял с собой одного-двух тыловых полковников и генералов. Просто чтобы мы дальше все говорили на одном языке», – подчеркнул Живов.

Тг-канал «Рыбарь», основанный военным аналитиком Михаилом Звинчуком, предлагает воспользоваться опытом Белоруссии.

«Что же касается самой диверсии и фотофиксации ее последствий, то на этом фоне лучше всего вспомнить действия властей Белоруссии после попытки уничтожения самолета А-50У на аэродроме в Мачулищах. Всех террористов оперативно задержало КГБ, части собираются дать высшую меру, а один из исполнителей жалобно скулил на камеру о том, что враг использовал его в качестве расходника. Простой вопрос: а кто-нибудь может вспомнить пример аналогичного подхода в отношении диверсантов и их сообщников в России?», – пишет канал Звинчука.

Военкор Герман Куликовский, автор тг-канала «Старше Эдды» напоминает, что на фронте уже давно ставят защитные сетки для такого рода случаев.

«Фпв-дрон тоже не панацея и подловить им самолёт на рулёжке не так-то просто, особенно если на аэродроме есть РЭБ, РЭР и боевое охранение. Ангар и сетка с навесом на порядок осложняет работу любой ДРГ, тем более ДРГ, это зачастую совсем не то, что показывают в фильмах про спецназ. Это может быть старая бабка с телефоном и пара алкоголичного вида мужиков. Охрана батальоном аэродрома, это конечно хорошо и правильно, батальон занимает в обороне полосу 5х3 километра, то есть меньше, чем боевой радиус дрона. Можно вполне справедливо сетовать на отсутствие СМЕРШа, но сделать сетки, ангары и навесы можно и без аналога бойцов «В августе сорок четвёртого». На войне важна каждая мелочь, а если говорить, что это не поможет и вообще должен работать кто-то другой, дело не сдвинется с мертвой точки и мы продолжим терять боевые машины», – пишет Куликовский.

Он соглашается с автором паблика Fighterbomber, который потребовал наказать того, кто выложил фото в сеть:

«Тщи майоры, надеюсь автор этих фото уже висит подвешенный за яйца?»

Куликовский добавляет:

«А вот с этим полностью согласен. Вычислить автора объективного контроля можно и нужно, как и подвесить его за яйца. Причём не удивлюсь, что это какой-то долб…б из техперсонала или охранения, скинул «красивую фоточку» своей телке, чтобы похвалиться, что он на «войне».

Горький пост посвятил случившемуся военный эксперт, автор проекта «Русский инженер» Алексей Васильев.

«Недавно писал про укрытия для самолётов, хотя бы навесы. При этом на одном канале недалекие хейтеры начали вонять, что я, мол, панику навожу, и весь смысл их аргументации сводился что профнастил не выдержит 120 мм мины. Самое интересное, что я про мину вообще не писал, а писал про возможность сброса гранаты с коптера на боевой самолёт. И что даже профнастил навеса позволит защитить борт от такого сброса, как минимум за счёт удаления точки взрыва. Жареный петух, вуаля. Недалёким хейтерам большой привет. С коптера в тылу на самолёт сбросили гранату. Пока некоторые дебилы не поймут, что к здоровой критике надо прислушиваться, а не «гасить негатив в сети заливая оппонентов бравурной субстанцией», то добиваться победы над врагом будет сложнее. Так как бравурные отчёты и прикормленные недоумки по факту работают на врага. И между прочим, об этом говорил и Верховный Главнокомандующий, лично В. В. Путин, что очковтирательство крайне пагубно. Очень бы хотелось, чтобы недоумков лишили премии, в той организации которая их курирует. Ибо некомпетентность и слабоумие. Да, сорян перед уважаемыми читателями за довольно резкие выражения. Сложно было подобрать цензурные слова в этой ситуации. Надеюсь на понимание. Да, к слову, вопрос стоимости одного поврежденного самолёта. Очень хотелось бы увидеть от Министерства обороны, сколько укрытий можно было бы построить за стоимость ремонта уже конкретного повреждённого самолёта? Так, на будущее понимать. Жаль у нас слабо работает механизм парламентских расследований. А ведь вообще то этот вопрос в юридически обязывающей форме могли бы задать наши депутаты. Ведь это деньги нашего народа, всех налогоплательщиков, и депутаты уполномочены контролировать в том числе эффективность их использования. Да, я понимаю, что живу не в мире сферического вакуума, но ёлки-палки, это ж и есть механизм обратной связи. Очень жаль, что он практически не работает», – написал Васильев.