Украина нанесла удары по городу в Брянской области

Новости Украины

Приграничный с Украиной город Клинцы в Брянской области вновь подвергся обстрелу. В местных сообществах в соцсетях сообщают, что удары пришлись по территории военной части, находящейся в поселке, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

В пабликах также публикуют видеозаписи, на которых виден низколетящий вертолет, который до этого кружил над частью. Сообщается о двух взрывах, в результате которых возник пожар, есть пострадавшие, но их количество пока неизвестно.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.

Также местные жители отмечают, что якобы видели ракету, летящую со стороны Украины. Официальных комментариев по поводу произошедшего пока не поступило.

Бывший спикер МИД ДНР, политтехнолог Константин Долгов в своем блоге напоминает об обещании России уничтожать центры принятия решений на Украине в случае ударов по территории РФ.

«Мы же все помним, как Конашенков месяц (или уже два?) назад говорил: если обстрелы российской территории будут продолжаться – нанесём удары по центрам принятия решений, в том числе в Киеве. Это цитата, если что. Потом нам рассказали, что центры эти вовсе не в Киеве, а по Вашингтону и Лондону никто наносить удары не будет. Слабых всегда бьют. «Ещё раз меня ударь, я тебе такое сделаю!». Да ничего ты не сделаешь, получай ещё.

Понятно, что с Конашенкова спроса никакого, он говорящая голова. Но кто-то же давал ему команду озвучить это прекрасное предупреждение про ЦПР? И? Кто конкретно дал команду? Можно узнать имя это генерала? Из-за которого мы теперь в глазах всего мира выглядим болтунами, а про него никто и знать не знает. Минобороны украинское в Киеве отлично себя чувствует. СБУ. Офис Зеленского. Верховная Рада. Всё стоит на месте, все людоеды на работе, с визитёрами вроде Джонсона спокойно гуляют по Крещатику», – пишет Долгов.

При этом, военкор Александр Сладков на своей странице отмечает, что в Киев запланированы визиты руководства стран ЕС и обстрелы российской территории могут быть провокацией на ответный огонь, чтобы создать нужный информационный фон перед европейцами:

«Так в Киев вот-вот заедет самая высокая по составу западная делегация: лидеры Франции, Италии и Германии. Нас вызывали на ответный огонь, чтоб продемонстрировать импортным президентам «кровавую политику» Москвы. А я вчера, в запале, требовал, нанесения ответных ударов по Киеву. Был неправ, признаю. Надо подождать отъезда этих слуг США, а потом пустить Украине юшку, хорошо пустить, чтоб умылись там все, от солдата и до маршала».