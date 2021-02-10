Украина нарвалась на китайский экономический удар

10.02.2021, Киев, Игорь Петров

Новости Украины

Украина ввела против Китая жесткие санкции по указке США, которые сами таких санкций не вводили. Поводом для этого стал конфликт с китайским инвестором в «Мотор Сич», и Китай имеет все возможности не только защитить свои инвестиции в Украину, но и закрыть свой рынок для сбыта украинских товаров.

Об этом в беседе на телеканале «Первый казацкий» заявил директор департамента экономической политики Федерации работодателей Украины Сергей Саливон, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Китай – наш главный рынок сбыта. В прошлом году Украина поставила в Китай товаров на 7,1 миллиардов долларов. На 80% это зерновые, подсолнечное масло, железная руда. При желании Китай все эти поставки заменит поставками из других стран. Ничего уникального мы туда не поставляем. А вот где мы найдем такой емкий рынок – большой вопрос.

Китайцы, безусловно, понимают, что Украина в данном случае выступает дубиной в руках Вашингтона. И у нас санкции гораздо жестче, чем в США – блокирование активов, запрет на выдачу виз, запрет на переговоры и посещение представителями этой компании Украины. Наши санкции несопоставимы с американскими.

Китайцы понимают, что Украина – дубина в руках США. И поскольку они не могут дать по башке тому, кто держит эту дубину, они могут попытаться эту дубину сломать. У них для этого есть все возможности. Международный арбитраж – одна возможность. Другая – они могут подать в международные суды еще и по факту принятия этих санкционных решений.

У них есть и собственный рычаг – эти 7 миллиардов. Если они ограничат ввоз товаров из Украины, это будет очень болезненно для нас. Для сравнения – за транзит газа мы в этом году, дай бог, получим 2 миллиарда долларов. И то, что было указание из Вашингтона, потом к делу не пришьешь. Вашингтон нам явно не собирается компенсировать потерянный китайский рынок», – сказал Саливон.

Напомним, чтопрезидент Украины Владимир Зеленский подписал указ о применении санкций в отношении китайских акционеров, которые участвовали в сделках по покупке акций компании «Мотор Сич».

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