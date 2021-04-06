Украина нас переигрывает: Российский военкор раскритиковал условия работы на Донбассе

06.04.2021, Москва, Максим Карпенко

Новости Украины

Украина за счет пропаганды выигрывает информационную войну против республик Донбасса, а в ЛДНР при этом осложнена работа репортеров и за последние годы не появилось новых публичных героев типа Моторолы или Гиви.

Об этом в эфире интернет-канала «Соловьев Live» заявил военный корреспондент Александр Сладков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Сладкова, эта ситуация стала результатом того, что Украина вбрасывает в пропаганду значительные финансовые ресурсы.

«Это результат мощнейшей информационной работы на Украине, это мощнейшая, направленная, созданная на основе образов, реальной информации, фейков, но очень серьезная работа с населением.

И провал работы, которая сближает общество на Донбассе. Я считаю, что сегодня рассказ о военных, о тех же самых шахтерах, парикмахерах, бывших студентах, бизнесменах, которые взяли в руки оружие и с идеей находятся в окопах в ожидании, что им разрешат отомстить за те четыре тысячи триста человек только ополченцев и военных (которые) погибли за семь лет.

Люди, которые находятся в окопах, мечтают отомстить. Мне кажется, что та информационная связь, которая должна быть между защитниками Донбасса и жителями Донбасса, она несколько нарушена. Это плохо.

Работа репортеров осложнена в ДНР и ЛНР, но зато работа на Украине великолепно оформлена и имеет свои возможности, там идет обработка населения, включены все финансовые возможности, которые могли бы идти на какие-то социальные нужды. Все идет на войну, посмотрите, какая помощь оказывается военным и какая помощь идет в социальную сферу», – заявил Сладков.