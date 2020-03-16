Украина наступает на грабли столетней давности

16.03.2020, Москва, Владимир Гладков

Украинские власти в очередной попытке создать полноценное государство наступают прибегают к жлобству и пещерному национализму.

Об этом в эфире телеканала «Россия-1» заявил депутат Госдумы РФ Константин Затулин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Зеленский, как и все его предшественники, как и в целом идея унитарной Украины – это всё не работает и не сможет сработать на долгую перспективу. Когда мы в детстве разбирали игрушки, когда их пробовали собрать снова, как правило выяснялось, что какая-то деталь лишняя. Когда пытаешься собрать Украину, получается, что каждый раз чего-то не хватает.

Ситуация такова, что это украинское «Лего» не складывается в силу того, что сами основы – мировоззрение, заложенное в украинское государство, государственное устройство, которое предполагает унитарность и «Украину для украинцев» – по большому счёту, что бы ни говорили, что все мы граждане Украины, какой бы национальности не принадлежали, но возьмёшь закон о языке, и становится всё ясно, на кого в данном случае работает это государство, на какую идею», – заявил Затулин.

«Что произошло на неделе? Да, определённые надежды породили переговоры Дмитрия Козака и Ермака в Минске, где прозвучала идея по поводу создания консультативного совета, по 10 представителей от России, Германии, Франции, непризнанных республик и представителей Украины.

И здесь уже возникает целый ряд вопросов, которые могут превратиться в непреодолимые в силу того, что власть на Украине не в состоянии перебороть сама себя, и каждый раз, когда она пытается предложить какой-то выход из ситуации или ей пытаются предложить такой выход, она каждый раз вынуждена брать поправку на националистов, на доминирующее в политическом классе представление, и начинается вся эта вакханалия, которую мы видим», – добавил депутат.

Он подчеркнул, что великие государства не создаются в результате таких «тёрок».

«В своё время Бисмарк сказал, что объединение Германии совершается не путём голосования, а железом и кровью. Это было в XIX веке. Если Украина хочет стать государством, она должна преодолеть те комплексы, которые заложены в основании этой страны. Эта страна не сможет существовать бесконфликтно при таком разнородном составе населения и таких разнородных территориях, при том, что сами украинцы Запада и Востока отличаются друг от друга.

Если продолжать пробовать втиснуть это в схему, заложенную в 1991 году, которая продолжает оставаться без изменений, наоборот – только усугубляется, то в этом случае этот эксперимент в целом окончится так же, как в годы гражданской войны и революции в начале XX века», – отметил Затулин.

Он добавил, что в те годы было практически то же самое, «только вместо американцев были немцы».

«Немцы – наши друзья», «Немцы придут, чтобы спасти нас от большевиков» – это Центральная рада таким образом вещала и прокладывала дорогу немцам на Украину. После чего немцы свергли Центральную раду, поставили Скоропадского, ну и дальше поехало. И тогда точно так же ждали: если немцы одобрят, значит [хорошо]. Например, земельную реформу, которую начала Рада, немцы свернули, потому что считали, что им нужно как можно быстрее яйца, масло и всё остальное с Украины, и не до земельной реформы», – напомнил депутат.

«Сейчас земельная реформа тоже провозглашена. Каким образом новое правительство будет дальше вести себя? Ведь вопрос-то поставлен, но не решён. Будет оно последовательно идти по тем лекалам, которые предначертаны и на которые рассчитывали, когда приводили к власти Зеленского, что земля станет предметом купли-продажи или не будет? И что из этого последует для социальной стабильности на Украине. В состоянии ли будет Зеленский справиться с оппозицией, которая получит дополнительный импульс, когда начнётся борьба за куплю-продажу земли? И так далее.

Так вот, не кажется ли вам, что эти попытки создать государственность таким образом просто обречены? У вас не возникает впечатления, что люди, которые голосуют за Зеленского, потому что он ни к чему не имел отношения – это единственное его достоинство на выборах президента, и после чего сталкиваются с Зеленским, который принимает решения, от которых они тоже не в восторге, и он уже меняет правительство и так далее. Не кажется ли вам, что какому-то мыслящему человеку на Украине должно прийти в голову, что таким путём ничего не создашь?

Ничего не создашь, если будешь по-прежнему утверждать, что мы без того, чтобы вернуть Крым, не успокоимся. Ничего не создашь. Даже в годы революции украинская рада понимала, что Крым к ним не имеет отношения. Но аппетит растёт во время еды. С воза упало в 1954 году, значит всё – пропало, надкусили яблоко – никому не отдадим. Это жлобство когда-нибудь на Украине прекратиться или нет, которое мешает объективно смотреть на саму Украину, возможности Украины и проблемы Украины?» – риторически спросил украинских оппонентов Затулин.