Украину прогнули под прямой диалог с ЛДНР

12.03.2020, Москва, Кравцов

В ходе последних переговоров в Минске Украина фактически согласилась на прямые переговоры с республиками Донбасса, которые тем не менее продолжат сближение с РФ

Об этом пишет телеграм-канал «Вокруг власти ДНР», считающийся близким к руководству ДНР.

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Отмечается, что в минских переговорах наступает новый этап, который характеризуется «прогибами Украины».

«Прогиб первый: личное присутствие основных кураторов переговорного процесса от России и Украины, Козака и Ермака. Ранее подобные лица встречались только в рамках Нормандского формата. А вчера они вникали даже в работу всех четырех подгрупп.

Прогиб второй: очень быстро Украина в этот раз пошла на ускорение работы по спискам удерживаемых лиц. Раньше они тянули с обработкой списков годами. Сейчас же можно говорить об обмене до конца марта.

Прогиб третий, самый знаковый: Украину прогнули под новую дополнительную площадку, консультативный совет, причем на условиях Республик. То есть это уже прямой диалог представителей Республик и Украины (сторон конфликта), в присутствии посредников – России, Германии, Франции и ОБСЕ. Раньше Украина подобные заявления даже блокировала, не говоря уже о подписании документов. Судя по всему, не просто так и Сивохо заговорил о том, что это внутренний конфликт», – отмечается в публикации.

При это высказывается мнение, что к сближению Украины и ЛДНР это не приведет.

«Наше мнение – это закончится очередным цирком, а республики продолжат дальше свое сближение с Россией. Как только документы о консультативном совете попадут в паблик, нацики при поддержке всяких порошенок начнут свои протесты, а Зеленский в очередной раз прогнется и сольет все. Наблюдаем. Март обещает быть интересным», – резюмируют авторы.