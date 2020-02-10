Украина не имеет отношения к Одессе – эксперт

10.02.2020, Киев, Ольга Козаченко

Для абсолютного большинства жителей Одессы националистические взгляды украинских праворадикалов неприемлемы.

Об этом в интервью «Комсомольской правде» заявил директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии Денис Денисов, отвечая на вопрос, является ли маршал Жуков героем для Одессы, где недавно вандалы-неонацисты снесли последний мемориальный знак в честь полководца.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Не обобщайте, для кого он «не герой» — для официального Киева или для Одессы. В Одессе разные люди живут. И разные люди присутствуют в муниципальной власти. Там есть люди, имеющие иную позицию, чем эта горстка ультрапатриотов. А по сути, необандеровцев, исповедующих узконационалистические взгляды, близкие к фашистским», – сказал эксперт.

По его словам, если сделать нейтральное социологическое исследование, задав вопрос, как обычные одесситы относятся к фигуре маршала Жукова, большинство жителей города даст положительный ответ.

«Надо не забывать, что Одесса — это русскокультурный, русскоязычный город. Это город совершенно уникальной истории, неразрывно связанный с историей государства российского. И в нынешнем виде как крупнейший порт черноморского региона он возник уж точно не благодаря украинским усилиям. Это не более чем очередные провокации отморозков-националистов», – резюмировал Денисов.

Читайте по теме: Вандалы под крылышком ректора. Атака на последнего Жукова