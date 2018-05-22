22.05.2018, Киев, Игорь Петров

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Украина не имеет права срывать митинг в защиту моряков «Норда»

Украинские власти не имеют права срывать митинг в Бердянске в поддержку идеи возвращения России захваченного погранслужбой Украины в Азовском море крымского рыболовецкого сейнера «Норд» с экипажем.

Об этом «ПолитНавигатору» заявил украинский политолог Александр Семченко, комментируя сведения о том, что жителям Бердянска рассылаются СМС-сообщения с призывом принять участие в акции.

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«Что касается самой идеи проводить такие рассылки смс, то сейчас СБУ может практически мгновенно получить всю нужную информацию о том, кто их проводит, кому рассылаются сообщения и пр. При «злочинной банде» это было гораздо сложнее, это надо было проводить через суд и прочее. Поэтому, если там и был какой-то криминал, что СБУ уже все знает.

Если предположить самый радикальный сценарий, т.е., что эти рассылки действительно проводят российские спецслужбы, то даже в этом случае я не вижу состава преступления. Участие в массовых акциях – конституционное право граждан Украины. Нет массовых акций, которые проводить нельзя. Есть действия, которые нельзя осуществлять на массовых акциях, – нельзя применять насилие и призывать к насилию.

В данном случае речь идет о том, чтобы собрать людей на массовую акцию, причем, за свободу людей, лишение которых свободы лично для меня выглядит незаконным и необоснованным.

Что бы ни говорили те, которые называют такие призывы «коллаборационизмом» и «государственной изменой», это противоречит Конституции. И те, кто так говорят, сами нарушают конституционные права граждан», – сказал политолог.