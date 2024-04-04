Украина не имеет возможности разрушить Крымский мост – экс-спикер Генштаба ВСУ

Анатолий Лапин.  
04.04.2024 10:18
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Крым, Россия, Сюжет дня, Украина


ВСУ не в состоянии нанести такой удар, который приведет к критическим разрушениям Крымского моста.

Об этом в эфире интернет-канала «Фабрика новостей» заявил экс-спикер Генштаба ВСУ, бывший крымчанин полковник Владислав Селезнев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

ВСУ не в состоянии нанести такой удар, который приведет к критическим разрушениям Крымского моста....

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По мнению Селезнева, на мост Украине придется одновременно потратить сотни ракет и морских беспилотников.

«Понятно, что для реализации этой миссии нужны даже не десятки, – скорее всего, идет речь о сотнях ракет. На этом акцентируют ведущие специалисты, которые детально изучают такой вариант уничтожения керченского сооружения. Но возможно ли это сделать тут и сейчас – ответ: очевидно, нет», – сказал полковник.

«У нас нет ни ракет типа Taurus, которые должны были бы эффективно уничтожать столбы, основу или ключевые элементы этого Керченского моста, нам критически не хватает авиационной компоненты для того, чтобы массированно применять эти ракеты типа SCALP или Storm Shadow. Ну и, конечно, нам нужно обрести определенные боевые возможности относительно активного и масштабного использования морских ударных дронов», – заявил Селезнев.

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