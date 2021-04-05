Украина не может отобрать у Киркорова звание народного артиста

05.04.2021, Киев, Максим Карпенко

Новости Украины

Украина не может лишить званий народных артистов Филиппа Киркорова, Николай Баскова и других российских исполнителей, выступавших в Крыму,

Об этом в эфире телеканала «Магнолия ТВ» заявил кандидат юридических наук Тарас Ламах, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Законодательство сейчас имеет определенные несостыковки и есть противоречия двух норм. Одна норма – это закон про санкции, который был принят относительно недавно. С другой стороны мы знаем четкую норму закона о государственных наградах. А вот там указано очень четко, что лишить государственных наград Украины может только после вступления приговора суда. А осуждать людей за то, что они, как кому-то кажется, кого-то поддерживают, Путина или что-то в этом роде, ну это полный бред», – заявил Ламах.

Не поддержали идею о лишении звания народного артиста Украины Филиппа Киркорова и во власти.

«Это звание выдавалось когда-то за его определенные, наверное, заслуги, когда он Лорак возил на Евровидение. Тут тонкий лед, потому что народных артистов у нас немало. Я так думаю, что и Лорак какая-то заслуженная артистка. Я разницы между Киркоровым и Лорак не вижу. Потому в данном случае сложно сказать, почему у кого-то забирать, у кого-то не забирать», – заявил министр культуры Украины Александр Ткаченко.