Подпишись на рассылку
05.04.2021, Киев, Максим Карпенко
 
Дзен, Крым, Культура, Политика, Россия, Украина
Просмотров:

Украина не может отобрать у Киркорова звание народного артиста

Новости Украины

Украина не может лишить званий народных артистов Филиппа Киркорова, Николай Баскова и других российских исполнителей, выступавших в Крыму,

Об этом в эфире телеканала «Магнолия ТВ» заявил кандидат юридических наук Тарас Ламах, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, ленту Parler и Яндекс.Новости

«Законодательство сейчас имеет определенные несостыковки и есть противоречия двух норм. Одна норма – это закон про санкции, который был принят относительно недавно. С другой стороны мы знаем четкую норму закона о государственных наградах. А вот там указано очень четко, что лишить государственных наград Украины может только после вступления приговора суда. А осуждать людей за то, что они, как кому-то кажется, кого-то поддерживают, Путина или что-то в этом роде, ну это полный бред», – заявил Ламах.

Не поддержали идею о лишении звания народного артиста Украины Филиппа Киркорова и во власти.

«Это звание выдавалось когда-то за его определенные, наверное, заслуги, когда он Лорак возил на Евровидение. Тут тонкий лед, потому что народных артистов у нас немало. Я так думаю, что и Лорак какая-то заслуженная артистка. Я разницы между Киркоровым и Лорак не вижу. Потому в данном случае сложно сказать, почему у кого-то забирать, у кого-то не забирать», – заявил министр культуры Украины Александр Ткаченко.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.


Метки: , , , , ,

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Апрель 2021
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Март    
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    2627282930  

  • Subscribe2




    • WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com

    Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть