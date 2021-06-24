Украина не смогла бы ничем помочь британскому эсминцу, – киевский эксперт

24.06.2021, Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

В случае боестолкновения между устроившим провокацию британским боевым кораблём и силами Черноморского флота РФ, не имеющая современного вооружения Украина ничем не смогла бы помочь своим западным союзникам.

Об этом в ходе пресс-конференции в Киеве заявил украинский военный эксперт Тарас Чмут, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Вчера все видели ситуацию с британским эсминцем. Если бы произошло реальное боестолкновение – Украина не могла бы поддержать своего союзника ничем. Потому что у нас ноль противокорабельных ракетных комплексов, у нас один ЗРК «Оса», которые небоеспособен. У нас нет современной гидроакустики, современных ракет. У нас в принципе нет потенциала вести боевые действия на море, на восьмой год войны», – сказал он.

Тарас Чмут подчеркнул, что Украина также не способна ничего противопоставить России и в воздухе – самолёты ВСУ безнадёжно устарели и в скором времени станут негодными к полётам.

«Но при этом государство за несколько дней до Нового года, без каких-либо обсуждений и анонсирования, подписывает соглашение на закупку турецких корветов. За неизвестную стоимость, с неизвестными характеристиками, с неозвученным вооружением и под неозвученные сроки. Мы закупаем транспортные самолёты у «Антонова» – три АН-178. Но при этом наша боевая авиация – Ми-29, Су-24, Су-25 – долётывают последние годы. И в случае войны они будут неспособны противостоять современным российским самолётам Су-30, Су-35, и им производным. Государство закупает то, что необходимо, или то, что просто может купить? Неизвестно», – резюмировал эксперт.