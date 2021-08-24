Прослушать новость. Нажмите мышью или клавишу F2 на клавиатуре
24.08.2021 14:20 (Мск), Москва, Олег Кравцов
 
Дзен, Политика, Сельское хозяйство, Украина, Экономика
Просмотров:

Украина не смогла сформировать политическую нацию и стать «аграрной сверхдержавой»

Новости УкраиныНациональное строительство на Украине во многом подменило собой строительство государственное и институциональное. Об этом,...

Национальное строительство на Украине во многом подменило собой строительство государственное и институциональное.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в «Независимой газете» пишет доцент Российского государственного гуманитарного университета, эксперт Российского совета по международным делам Александр Гущин.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

По его словам, весь постсоветский период, особенно после 2004 года и в самой большой степени после 2014-го, на Украине идет процесс строительства политической нации.

«Причем создается она не на инклюзивной основе, а на отталкивании от нарративов прошлого, на создании образа чужого и на стремлении унифицировать общество. Национальное строительство подобного рода в Украине во многом подменило собой строительство государственное и институциональное. В итоге государственные институты и государство, атрибуты независимости хотя и есть, но зачастую формальны либо неэффективны, а единая политическая нация так и не создана», – пишет политолог.

Он добавляет, что в полной мере необходимого единства страны не получилось, дезинтеграционные тенденции на фоне социальной деградации усилились и оказали огромное влияние на рост сепаратистских настроений.

«В экономике ситуация также в целом безрадостная. Безусловно, отдельные сферы, такие как экспорт зерна, масла, находятся в целом в неплохом состоянии и даже превышают показатели прошлого. Однако превращение, по словам бывшего посла США в Киеве Д. Пайетта, Украины в «аграрную супердержаву» явно не состоялось, да и не могло состояться, в том числе и по причине неравноправной Ассоциации с ЕС, базирующейся на квотном принципе и незащищенности украинского рынка от европейского импорта. Что уж говорить о производстве – страна сделала целый ряд больших шагов по пути деиндустриализации», – резюмирует Гущин.

Как сообщал «ПолитНавигатор», эксперты прогнозируют, что следующий кризис вернет Украину в Средневековье.

Читайте по теме: «Аграрная сверхдержава» остается без коров и молока.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки:

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на rusfront5@ya.ru


Все новости за сегодня
  • Август 2021
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Июль    
     1
    2345678
    9101112131415
    16171819202122
    23242526272829
    3031  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть