Украина не смогла сформировать политическую нацию и стать «аграрной сверхдержавой»

24.08.2021 14:20 (Мск), Москва, Олег Кравцов

Новости Украины

Национальное строительство на Украине во многом подменило собой строительство государственное и институциональное.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в «Независимой газете» пишет доцент Российского государственного гуманитарного университета, эксперт Российского совета по международным делам Александр Гущин.

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По его словам, весь постсоветский период, особенно после 2004 года и в самой большой степени после 2014-го, на Украине идет процесс строительства политической нации.

«Причем создается она не на инклюзивной основе, а на отталкивании от нарративов прошлого, на создании образа чужого и на стремлении унифицировать общество. Национальное строительство подобного рода в Украине во многом подменило собой строительство государственное и институциональное. В итоге государственные институты и государство, атрибуты независимости хотя и есть, но зачастую формальны либо неэффективны, а единая политическая нация так и не создана», – пишет политолог.

Он добавляет, что в полной мере необходимого единства страны не получилось, дезинтеграционные тенденции на фоне социальной деградации усилились и оказали огромное влияние на рост сепаратистских настроений.

«В экономике ситуация также в целом безрадостная. Безусловно, отдельные сферы, такие как экспорт зерна, масла, находятся в целом в неплохом состоянии и даже превышают показатели прошлого. Однако превращение, по словам бывшего посла США в Киеве Д. Пайетта, Украины в «аграрную супердержаву» явно не состоялось, да и не могло состояться, в том числе и по причине неравноправной Ассоциации с ЕС, базирующейся на квотном принципе и незащищенности украинского рынка от европейского импорта. Что уж говорить о производстве – страна сделала целый ряд больших шагов по пути деиндустриализации», – резюмирует Гущин.

Как сообщал «ПолитНавигатор», эксперты прогнозируют, что следующий кризис вернет Украину в Средневековье.

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