27.03.2020, Киев, Максим Карпенко
 
Медицина, Политика, Россия, Украина
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Украина не справляется с вирусом. Пора обратиться к РФ за помощью – Погребинский




Украинскому руководству пора переставать говорить об «агрессоре» и «совке» и запросить помощи в борьбе с коронавирусом у Российской Федерации.

Об этом в эфире телеканала NewsOne заявил политолог Михаил Погребинский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам эксперта, российские тесты показывают свою большую эффективность, чем те, что есть у Украины.

«Надо брать тесты и китайские, и южнокорейские, надо брать также и какую-то внятную методику, которая испытана. Есть разные варианты. Южная Корея – один вариант, в других странах, в Тайване, например, другой вариант. Успешных стран, которые справились и не допустили максимума этого тяжелого заболевания.

Но я не понял, какая конкретно модель используется. Да, он [президент] говорит, что мы обращаемся и нам обещают помочь. Замечательно! Насколько я понимаю, лучшие тесты, чем те, которые будут, сейчас производятся в Российской Федерации. Не мешало бы вместо того, чтобы болтать про «совок», сказать, что мы заинтересованы в том, чтобы все, кто может, нам помогли. В том числе и Российская Федерация. Что ты боишься сказать?», – заявил Погребинский.

В то же время, как сообщал «ПолитНавигатор», директор Дипломатической академии Украины Сергей Корсунский заявил, что даже в условиях пандемии коронавируса Украина должна будет отказаться от любого предложения о гуманитарной помощи со стороны России, поскольку это может быть использовано для ослабления антироссийских санкций Запада.

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