Украина не в состоянии справиться с охватившими страну лесными пожарами

25.04.2020, Киев, Ольга Козаченко

Украинское государство оказалось неспособно противостоять лесным пожарам, поскольку в стране разрушена соответствующая система.

Так считает профессор Национального университета биоресурсов и природопользования Украины, руководитель Регионального восточноевропейского центра мониторинга пожаров (REEFMC) Сергей Зибцев, мнение котрого приводит киевское интернет-издание «Зеркало недели».

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«В последние годы вследствие безответственной лесной политики государственная система обеспечения охраны лесов от пожаров в Украине была разрушена», – сообщил Зибцев.

По его словам, ликвидированы или находятся на стадии ликвидации такие ключевые отраслевые лесопожарные учреждения, как ГП «Укргипролес», где разрабатывали проекты противопожарного обустройства, Украинская государственная база авиационной охраны лесов, обеспечивавшая оперативное информирование лесохозяйственных предприятий об уровне пожарной опасности.

«Разрушена централизованная система авиационного патрулирования лесов. Прекращена подготовка авиационных наблюдателей и лесных пожарных десантников. При этом не предложен лесхозам единый новый и более современный подход в профилактике и тушении лесных пожаров. Украинские методики и нормативы проведения противопожарного обустройства лесохозяйственных предприятий не утверждены», – отмечает профессор.

Кроме того, по информации REEFMC, в стране не функционирует система достоверного национального учета количества и площади природных пожаров. Так, в апреле 2015 года огонь уничтожил 9,8 тысячи гектаров в Лубянском лесничестве Чернобыльской зоны, но в данных ГСЧС и в национальной статистике это отображено как пожар на площади до 600 гектаров.

«Искажение пожарной статистики не позволяет оценить масштаб проблемы и принять на правительственном уровне соответствующие национальные лесополитические и управленческие решения. Более того, из-за лживой статистики в международной базе данных природных пожаров ситуация у нас не выглядит критической, а следовательно, Украина не может рассчитывать на соответствующую техническую помощь ЕС», – резюмировал Зибцев.

Как сообщал «ПолитНавигатор», в Зоне отчуждения вокруг Чернобыльской АЭС продолжаются лесные пожары, которые до сих пор не могут потушить. Некоторое время назад пожары несколько уменьшились из-за дождя, но затем снова пошли в рост.

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