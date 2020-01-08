Украина не знает, почему разбился ее самолет

08.01.2020, Киев, Максим Карпенко

В Министерстве иностранных дел Украины не знают, сколько граждан этой страны находилось на борту потерпевшего крушение в небе Ирана «Боинга» «Международных авиалиний Украины».

Об этом на брифинге в Киеве заявил начальник отдела кризисных ситуаций департамента консульской службы МИД Украины Максим Коваленко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам дипломата, неизвестны также причины крушения авиалайнера.

«Посольство Украины в Иране оперативно отреагировало на это событие. В данный момент консул и посол находятся в аэропорту. Работают с поисково-спасательными службами и с администрацией аэропорта. Мы высказываем соболезнования родным и родственникам погибших в этой ужасной авиакатастрофе. В данный момент проводится работа правового характера, в частности, связанная с идентификацией тел.

По предварительной информации, в самолете находились 168 пассажиров и девять членов экипажа. Сейчас главная задача – установление вероятности наличия среди погибших граждан Украины. Сейчас эта информация уточняется», – заявил Коваленко.

При этом, в авиакомпании МАУ, которой принадлежал разбившийся самолет, заявили, что авиакомпания приостанавливает полеты в Тегеран на неопределенный срок и уточнили количество граждан Украины: «Из 167 пассажиров два пассажира – граждане Украины, остальные пассажиры – это граждане Канады, Ирана, Германии, Швеции и Афганистана».

Отметим, что представитель МАУ, говоря о трагедии не смог сдержать слез. Он также подчеркнул, что руководству авиакомпании неизвестна официальная версия о том, что самолет якобы сбила иранская ракета.

«Это информация, которую мы не получаем из официальных источников. Поэтому мы ее никак не можем комментировать», – сказал представитель МАУ.

Он утверждает, что разбившийся «Боинг» был выпущен в 2016 году и на момент взлета был полностью исправен.

Напомним, сегодня ночью практически сразу после взлета из аэропорта Тегерана потерпел крушение самолет «Боинг-737» компании «Международные авиалинии Украины».