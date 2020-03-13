Украина обещает снести советские монументы в Крыму и Донбассе

13.03.2020, Киев, Максим Карпенко

Украина в случае гипотетического возвращения под свой контроль Крыма и Донбасса устроит переходной период на полуострове, а после запустит процесс «декоммунизации».

Об этом в интервью агентству «Интерфакс-Украина» заявил глава Института национальной памяти Антон Дробович, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Чиновник сообщил, что для некоторых монументов, как, например, для памятника Артему в Святогорске, который признан образцом искусства, будут сделаны поблажки – такие скульптуры сноситься не будут, но возле них установят специальные стенды, повествующие о сопротивлении украинских самостийников большевикам и рассказывающие о жертвах коммунистов.

«Сейчас активно обсуждаются проекты переходного правосудия для регионов, которые будут интегрированы назад после деоккупации. Соответственно, я думаю, что имплементация законодательства о декоммунизации должна тоже иметь какой-то переходный режим…

Мы должны иметь наработанные решения и рекомендации, как работать с публичным пространством. Очевидно, что наиболее откровенные элементы коммунистической пропаганды в ближайшее время после деоккупации должны быть изъяты из публичного пространства», – сказал Дробович.

Интересно, что чиновник рассуждает, будто снос памятников в Крыму и на Донбассе будет осуществляться, якобы, после убеждения местного населения – и это при том, что на самой Украине переименования и разрушения монументов проходят без учета мнений местных общин и советов.

«У нас должны быть разработаны такие механизмы, чтобы это было цивилизованно, разумеется, правильно проговорено с обществом. Мы не можем это делать без соответствующей дискуссии, иначе это может привести к общественному взрыву», – заявил Дробович.

Как сообщал «ПолитНавигатор», ранее в Киеве анонсировали уничтожение памятника адмиралу Павлу Нахимову в Севастополе.