11.03.2020, Киев, Вадим Москаленко

После возвращения Крыма под контроль Украины памятник адмиралу Нахимову в центре Севастополя будет разрушен, а местные жители будут привлечены к ответственности за пособничество «агрессору».

Об этом в эфире «4 канала» заявил Михаил Макарук, спикер созданной при поддержке спецслужб во времена Петра Порошенко организации «InformNapalm», которая занималась публикацией «сливов» – переписок, данных из взломанных почтовых ящиков противников режима.

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«Победа для нас – это возвращение Крыма и реинтеграции Донбасса. Я не хочу сидеть на руинах Кремля, мне это не интересно. Но я хочу сесть на разрушенном памятнику Нахимову в украинском городе Севастополь за чашкой львовского кофе», – сказал Макарук, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Касательно реинтеграции. Наша команда принимала участие в разработке и написании законопроекта о наказании за коллаборационизм. И введения понятия коллаборационизм в украинское законодательство. Так было во Франции после Второй мировой войны, так поступали ведущие страны мира, в которых были коллаборанты.

Коллаборационизм бывает разным – военным, экономическим, культурным, гуманитарным, и прочее. И я искренне считаю, что каждый ублюдок, который кормил, помогал, учил боевиков, должен быть наказан.

Понимаете, у нас в стране правовая дилемма. Пока какой-то папуас не взял в руки оружие, его нельзя привлечь к ответственности. У нас есть примеры восточноукраинских городов, которые, как в фильме «Свадьба в Малиновке», меняли флаги. И им ничего. Потому вопрос, кто должен быть наказан, должен быть решён согласно этому закону», – сказал пропагандист, добавив, что не собирается просить прощения, и сам никогда не простит «оккупантов и их пособников».