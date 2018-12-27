Украина обнаглела до такой степени, что уже ничего не боится

27.12.2018, Донецк, Анастасия Самойлова

Громкие заявления Киева о занятии большей части «серой зоны» у линии фронта в Донбассе отнюдь не гарантируют военную победу ВСУ.

Об этом «ПолитНавигатору» рассказал военнослужащий армии ДНР в отставке Игорь Немодрук.

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«Ну, во-первых, они (ВСУ,- прим. авт) захватили далеко не всю «серую зону», хотя очень много чего в ней уже захвачено. Это вот как раз те самые пресловутые «жабьи прыжки», которые они осуществляли на протяжении нескольких лет», – пояснил бывший одессит.

«В стратегическом плане занятие «серой зоны» не решает никаких задач, в тактическом – только неудобства для местных командиров на уровне рот, взводов, а такого, чтобы они с помощью занятия «серой зоны» пошли вперёд – мне кажется, что такого не будет. Если они примут решение наступать, то занятие нейтральной территории не играет никакой роли», – заверил Немодрук.

Он напомнил, что за озвучившим громкое заявление советником украинского президента Юрием Бирюковым уже давно ходит дурная слава. По сообщениям прессы, в прошлом он оказался владельцем эскорт-агентства и расхитителем армейских средств.

«Он известный лгун, потому придавать особое значение его словам не стоит. Он тесно связан с Порошенко и министром обороны. Его положение напрямую зависит от Порошенко: если он уйдёт, то Бирюкова сметут, и он потеряет всё – вплоть до тюрьмы, так что это не более чем предвыборный популизм», – подчеркнул Немодрук.

Подобного мнения придерживается и лейтенант запаса Владимир Безручко «Воевода», в прошлом боец бригады ДНР «Восток». Он заверил, что ключевые высоты по- прежнему находятся под контролем НМ ДНР.

«Несмотря на заявленное украинской стороной продвижение и занятие некоторых населённых пунктов в «серой зоне», основные господствующие высоты остались под контролем вооружённых сил Республики, а это главное. Поэтому сближение позиций вооружённым силам Украины каких-либо преимуществ не даёт, и говорить о серьёзных военных успехах украинской армии оснований нет», – отметил он.

«С другой стороны, открытое признание в нарушении Минских соглашений говорит о том, что Украина обнаглела до такой степени, что уже ничего не боится и никого не стесняется, и делается это с полного попустительства мирового сообщества, которое на это никак не реагирует и реагировать не будет», – добавил Безручко.