Советник Порошенко оказался воришкой и сутенером

10.12.2018, Киев, Максим Карпенко

Советник президента Украины и одновременно министра обороны Юрий Бирюков оказался владельцем эскорт-агентства и расхитителем армейских средств.

Об этом в своем блоге пишет журналист Владимир Бойко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам журналиста, Бирюков на собственном примере попирает главный президентский предвыборный лозунг «Язык, Армия, Вера».

Так, Бойко вспомнил недавний инцидент в эфире одного из телеканалов, когда Бирюков отказался переходить на украинский язык, добавил, что советник президента на деньги волонтеров закупил «для нужд АТО» автомобили Spartan Ford F-550, «накинув» почти полтора миллиона гривен к цене за каждое авто.

«А в 2012 году Бирюков создал туристическую сеть «Куда угодно» – финансовую пирамиду, которая, к тому же, занималась предоставлением услуг сексуального характера. Как только директором этой фирмы Бирюков назначил свою жену, деятельность фирмы настолько пошла в гору, что 27 февраля 2013 Управление СБУ в Киевской области зарегистрировало уголовное производство №22013100000000085 по факту размещения в сети «Интернет» объявлений о возможности трудоустройства за границей на высокооплачиваемую работу в сфере оказания сексуальных услуг за денежное вознаграждение.

Правнуки Дзержинского моментально установили, что эти объявления размещал Бирюков и в марте 2013 года в офисе и дома будущего советника президента были проведены обыски. Бирюкову удалось откупиться, вину на себя взял один из его сотрудников, который заключил соглашение с прокурором и был освобожден от наказания.

Однако это окончательно подорвало финансовое состояние будущего советника президента, который, чтобы рассчитаться с СБУшниками, залез в долги (только по тем эпизодам, которые кредиторы передали в суд, Бирюков должен был вернуть 125 тыс. Долларов США), а все имущество Бирюкова, за исключением его автомобиля «Ягуар», который он спрятал от государственного исполнителя, 30 января 2014 был арестован по требованию кредиторов.

Но в марте 2014 Бирюков нашел гениальный выход: он опубликовал номер своей банковской карты и объявил сбор средств «на армию» и открыл благотворительный фонд. Так как глупость украинцев общеизвестна, вскоре Бирюков смог повторить успех Булатова и Гришина-Семенченко и уже в конце 2014 не только рассчитался с долгами, но и восстановил свой туристический сексуальный бизнес», – отмечает Бойко.