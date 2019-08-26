Украина обречена на вечное прозябание в нищете

26.08.2019, Киев, Ольга Козаченко

Чтобы преодолеть нынешний уровень бедности украинской экономике нужно расти на семь процентов каждый год в течение 20 лет.

Об этом в «Экономической правде» пишет украинский экономический консультант Вадим Новиков.

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«Украина – бедная страна, наибеднейшая в Европе (наряду с Молдовой), беднее многих стран Латинской Америки и Африки, которые еще 30 лет назад были несравненно беднее нас. Для преодоления бедности необходим экономический рост не менее 7% годовых в течение не менее 20 лет. Для экономического роста необходимы финансовые ресурсы – инвестиции объемом хотя бы 27-35% от ВВП», – отмечается в статье.

В публикации также говорится, что главным источником инвестиций должны быть внутренние сбережения.

«Если Украина хочет преодолеть бедность и стать в ряды развитых стран, она должна разработать и воплотить такую ​​экономическую политику, которая минимум вдвое увеличит уровень сбережений и направит их на инвестиции в реальный сектор экономики, – приходит к выводу Новиков. – К сожалению, ни слова о таких намерениях от новой власти не слышно, только привычный набор неолиберальных штампов: дерегулирование, приватизация, либерализация. Неужели Украина навсегда останется «страной проедания»?».

Как сообщал ПолитНавигатор, в Киеве признали, что годы независимости бывшая УССР превратилась в колонию Запада с бедным и сокращающемся населением.

Кроме того, иностранные инвесторы, вложившиеся ранее в Украину, сегодня ищут наименее затратные схемы вывода капиталов с Украины.