Украина обстреляла Белгород, есть пострадавшие
Серия взрывов раздалась в Белгороде, губернатор Вячеслав Гладков сообщил о пострадавших и связал ЧП с работой ПВО.
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«Полчаса назад в Белгороде была слышна серия громких звуков. Горит частный жилой дом по улице Маяковского, 23. Все оперативные службы работают на месте.
Есть трое пострадавших. Их уже доставили в больницу, вся необходимая медицинская помощь оказывается. Причины произошедшего выясняются, предположительно сработало ПВО», – написал чиновник.
Очевидцы публикуют видео, где зафиксированы взрывы в Белгороде.
Местные СМИ также сообщают о работе ПВО в Курске. Из РСЗО ночью были обстреляны и окраины Мелитополя, занятого русскими войсками.
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