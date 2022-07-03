Украина обстреляла Белгород, есть пострадавшие

03.07.2022  04:06 (Мск), Москва
Михаил Рябов.  
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Дзен, Происшествия, Россия, Украина
Новости Украины

Серия взрывов раздалась в Белгороде, губернатор Вячеслав Гладков сообщил о пострадавших и связал ЧП с работой ПВО.


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«Полчаса назад в Белгороде была слышна серия громких звуков. Горит частный жилой дом по улице Маяковского, 23. Все оперативные службы работают на месте.

Есть трое пострадавших. Их уже доставили в больницу, вся необходимая медицинская помощь оказывается. Причины произошедшего выясняются, предположительно сработало ПВО», – написал чиновник.

Очевидцы публикуют видео, где зафиксированы взрывы в Белгороде.

Местные СМИ также сообщают о работе ПВО в Курске. Из РСЗО ночью были обстреляны и окраины Мелитополя, занятого русскими войсками.

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