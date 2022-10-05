Украина обвинила в госизмене экс-командира единственной подлодки

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Новости Украины

Госбюро расследований Украины обвинило в госизмене экс-командира единственной украинской подводной лодки «Запорожье» Роберта Шагеева, который в 21о4-м году принял российскую присягу.

Об этом заявила спикер ГБР Ольга Чиканова, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Капитан не только отдал судно агрессорам, но и изменил присяге и присоединился к Вооруженным силам РФ. В данный момент на должности заместителя командира 4-й отдельной бригады подводных лодок Черноморского флота РФ он воюет против Украины. Бывший украинский военный обвиняется в государственной измене, ему угрожает наказание в виде лишения свободы до 15 лет», – заявила Чиканова.

Напомним, Шагеев после принятия российской присяги прошел переподготовку в Санкт-Петербурге, после командовал дивизионом подлодок в Севастополе, а потом стал замкомандира 4-й отдельной бригады подлодок Черноморского флота.

Ранее «ПолитНавигатор» писал, что «Запорожье», которая была приварена к причалу, чтобы не утонуть, может стать экспонатом музея «Холодной войны» в Балаклаве.