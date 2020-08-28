28.08.2020, Киев, Максим Карпенко
 
Белоруссия, Политика, Украина
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Украина объявила, что присоединилась к антибелорусскому фронту


Украина заморозила все контакты с Белоруссией из-за процессов, происходящих сегодня в республике, а также не признала итоги президентских выборов в этой стране.

Об этом в эфире ток-шоу «Право на власть» заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам дипломата, Украина присоединилась к коллективному Западу в своей оценке белорусского майдана.

«Мы присоединились к позиции Европейского Союза, разделяем ее, сегодня я встречался со своим американским коллегой, первым заместителем госсекретаря США – точно так же наши позиции абсолютно синхронизированы…

У нас сейчас все процессы, все контакты с белорусской стороной поставлены на паузу, я могу вам официально об этом заявить, и мы следим за развитием ситуации, и когда мы убедимся в том, что эти контакты не будут нести ни репутационных, ни политических, ни моральных потерь для Украины, эти контакты будут возобновлены. Мы уже заморозили все контакты с белорусской стороной – это и есть наша позиция и наш ответ на те действия, которые были сделаны», – заявил Кулеба.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский посоветовал белорусскому президенту Александру Лукашенко согласиться на требования оппозиции и провести повторные выборы. В МИД Белоруссии опубликовали жесткий ответ украинскому президенту, заявив, что не нуждаются в его советах.


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