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Генштаб ВСУ объявил о поражении двух российских десантных кораблей во время ракетной атаки на Севастополь минувшей ночью.

На этот раз, в отличие от ЧП в Феодосии, отмечают местные жители, похоже, удалось избежать потери. Есть надежда, что после буксировки для выполнения ремонтных работ всё вернётся в строй.

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Украина НАТОвскими ракетами и морскими дронами планомерно выбивает именно десантные корабли Черноморского флота, которые могли быть использованы не только для гипотетического броска на Одессу, но и ранее были задействованы в так называемом «сирийском экспрессе» – доставляли грузы и боеприпасы для российской группировки в Тартусе.