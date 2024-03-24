Украина объявила о поражении очередных российских десантных кораблей

Виктор Орлов.  
24.03.2024 12:07
  (Мск) , Севастополь
Просмотров: 2570
 
Война, ВСУ-убийцы, Дзен, Крым, Россия, Севастополь


Генштаб ВСУ объявил о поражении двух российских десантных кораблей во время ракетной атаки на Севастополь минувшей ночью.

На этот раз, в отличие от ЧП в Феодосии, отмечают местные жители, похоже, удалось избежать потери. Есть надежда, что после буксировки для выполнения ремонтных работ всё вернётся в строй.

Генштаб ВСУ объявил о поражении двух российских десантных кораблей во время ракетной атаки на...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.


Украина НАТОвскими ракетами и морскими дронами планомерно выбивает именно десантные корабли Черноморского флота, которые могли быть использованы не только для гипотетического броска на Одессу, но и ранее были задействованы в так называемом «сирийском экспрессе» – доставляли грузы и боеприпасы для российской группировки в Тартусе.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Март 2024
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Февраль    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    25262728293031

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть