Украина объявила России войну, но требует от Путина держать войска подальше

01.04.2021, Москва, Владимир Гладков

Новости Украины

После того, как Украина фактически объявила России войну, Киев с Вашингтоном почему-то удивляются, что Россия стягивает войска к украинской границе.

Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил историк и политолог Владимир Корнилов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я думаю, разговор был больше не об Украине, а о позиции Франции и Германии и Европы в целом по украинскому вопросу. Потому что там вопросов от России к этим как бы посредникам в переговорном процессе накопилось немало. В частности, действительно после решения Верховной рады «о российско-украинском вооруженном конфликте», постановлением ВР признано, что война идёт между Россией и Украиной», – отметил Корнилов.

Он добавил, что, по сути, принятое постановление об «эскалации российско-украинского вооруженного конфликта» – это объявление войны.

«Раньше они хоть ограничивались – вооруженный конфликт, вооруженный конфликт на Востоке Украины, Россия – агрессор, Россия оккупировала, но так прям название постановления о российско-украинском вооруженном конфликте, это, по сути, нота об объявлении войны. И после этого они удивляются – что Америка, что Украина – как это, Россия стягивает войска?

Нет, вот интересно, они ведут войну с Россией, но просьба России не беспокоиться, вы только войска держите подальше. Мы же с вами войну ведем, а нас то, за что», – иронизировал политолог.

«Вот так, чтобы постановление, где это объявлено российско-украинским вооруженным конфликтом, я такого не помню. Если честно, по-моему, это впервые на уровне официального, по сути дела, государственного документа – это названо войной с Россией.

Я сейчас призываю: надо уже, в конце концов, какую-то ноту официальную, запросить у МИД Украины, у власти Украины, с целью разъяснить позиции власти – мы ведем войну или нет?» – призвал Корнилов.