Украина объявила виновных в гибели руководства МВД

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На Украине объявили о завершении следствия по делу крушения в январе этого года вертолета под Киевом, в котором погиб глава МВД Денис Монастырский.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», сообщает Государственное бюро расследований (ГБР).

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Сейчас с материалами дела знакомятся подозреваемые и адвокаты. После предстоит передача дела в суд.

Всего о подозрении сообщено пяти должностным лицам Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, «нарушившим правила безопасности полетов вертолета, на борту которого находилось руководство Министерства внутренних дел Украины и сопровождающие лица».

Среди тех, кто проходит по делу: начальник Управления авиации и авиационного поиска и спасения ГСЧС Украины; и.о. командира специального авиационного отряда; заместитель командира по летной подготовке; командир авиационной эскадрильи; начальник службы безопасности полетов Специального авиационного отряда оперативно-спасательной службы гражданской защиты ГСЧС Украины из города Нежин Черниговской области.

«Следствие установило, что должностные лица допустили откровенные нарушения правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, что привело к гибели людей. Следователи ГБР возобновили поминутный день аварии, в том числе расшифровали «черные ящики». К расследованию привлекались зарубежные эксперты, в том числе представители французской компании – производителя вертолета», – отчитываются правоохранители.

Отмечается, что в день крушения был запланирован визит руководства МВД Украины в Харьковскую и Днепропетровскую области.

«Несмотря на оговорку внутренних инструкций и требований законодательства, чиновники ГСЧС привлекли к перевозке делегации вертолет, который находился на дежурстве для реагирования на потенциальные чрезвычайные ситуации в Киеве и области. Воздушное судно не имело разрешительных документов на выполнение других видов полетов. Во время подготовки к полету командиру экипажа не сообщили о метеорологических данных по всему маршруту запланированного движения, в частности о крайне неблагоприятных погодных условиях над городом Бровары. У экипажа не было соответствующих допусков к полетам в сложных метеоусловиях и необходимых сертификатов. Однако ни один из должностных лиц ответственных за безопасность полетов, вылет не отменил или не перенес его на позже, к моменту благоприятных погодных условий», – добавил в ГБР.

В итоге из-за сложных погодных условий вертолет вынужден был выполнять полет на предельно низкой высоте, которая даже меньше высоты зданий на маршруте движения.

«Командир экипажа увидел препятствие – многоэтажное здание и начал совершать маневр облета, однако резко поднялся, потерял ориентировку в пространстве и при завершении маневра, ввиду отсутствия необходимых навыков, допустил столкновение с землей. При падении вертолет повредил детский сад, соседние строения и припаркованные авто», – говорится в сообщении..

Кроме высокопоставленных должностных лиц МВД и сопровождающих их лиц в погибли четыре женщины и малолетний ребенок, которые пришли в садик. 31 человек, среди которых 13 детей, получили телесные повреждения разной степени тяжести.

Подозреваемым грозит до 10 лет.

При этом на Украине сразу после аварии утверждали, что Монастырский был ликвидирован.