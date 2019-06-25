Украина официально объявила о поражении европейского парламентаризма

25.06.2019, Киев, Ольга Козаченко

МИД Украины разразился возмущенным заявлением после сегодняшнего решения ПАСЕ о возвращении полномочий российской делегации.

Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте украинского ведомства, где решение ПАСЕ называется «недопустимой уступкой Российской Федерации».

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«То, что произошло сегодня в ПАСЕ, является свидетельством отхода от задекларированных стандартов, принципов и ценностей Совета Европы в результате беспрецедентного давления и финансового шантажа со стороны Российской Федерации. К сожалению, это произошло в результате откровенного попустительства со стороны ряда стран, руководство которых, с одной стороны, подчеркивает необходимость прекращения российской агрессии против Украины, а с другой – поощряет агрессора, уходя ему на уступки», – негодует украинская сторона.

Также в заявлении отмечается, что ПАСЕ «значительно ослабила свою роль в современной европейской политике».

«Досадно констатировать сегодня, когда Совет Европы отмечает свою 70-ю годовщину, что ее Парламентская Ассамблея потеряла свой авторитет, и Организация больше не может играть роль, которой ее наделили отцы-основатели», – говорится в заявлении.

«Несмотря на то, что сегодня мы стали свидетелями поражения европейского парламентаризма, моральная победа остается за теми странами, которые не поддержали разрушительные решения в Совете Европы. Это были именно те страны, которые в своей недавней истории или были оккупированы СССР, или сегодня страдают от российской оккупационной власти, которая продолжает осуществлять агрессию и убивать их граждан. И именно они достойны считаться настоящими защитниками ценностей той Европы, к которой принадлежит Украина», – резюмирует МИД Украины.

Как сообщал «ПолитНавигатор», ПАСЕ проголосовала за снятие санкций с делегации России, которые были введены по требованию Украины из-за событий в 2014 году в Крыму.